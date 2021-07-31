Эпичный "криминальный авторитет" против участкового

Воронежского участкового из микрорайона Шилово Евгения Рыбченко, отправили под домашний арест после того, как он пытался защитить людей от агрессивного поведения водителя «Нивы» Сергея С.
Воронежского участкового из микрорайона Шилово Евгения Рыбченко, отправили под домашний арест после того, как он пытался защитить людей от агрессивного поведения водителя «Нивы» Сергея С.
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Горожане позвонили в полицию и сообщили о том, что водитель «Нивы», находясь в неадекватном состоянии, зацепил несколько машин во дворе.
На место ДТП прибыл участковый Рыбченко, который увидел за рулём «Нивы» мужчину с бутылкой. По всем признакам было похоже, что он пьян. Полицейский сразу столкнулся с агрессивным поведением, оскорблениями и угрозами.
Когда участковый пытался изъять ключи, между ним и водителем с бутылкой завязалась потасовка.
По словам очевидцев, автомобилист плюнул в полицейского и нанёс ему удар.
Однако уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) возбудили в отношении самого участкового Евгения Рыбченко, а Сергея С. признали потерпевшим.
Из материалов дела следует, что полицейский якобы нанёс водителю несколько ударов, чем причинил «физическую боль».
В итоге на него «повесили» все побои, хотя очевидцы конфликта говорят о том, что у Сергея С. еще до встречи с участковым было разбито лицо.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
Здесь не смеяться, а плакать надо, ибо в следующий раз такое быдло помнёт твою машину, а тебя сделают виноватым.
как это ълядь "не трогайте его"?
трогайте, и из машины вытаскивайте, и потом ещё ногами трогайте.
он сцуко пьяный за рулём, а они "не трогхайте его", совсем а whуели...