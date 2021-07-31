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Эпичный "криминальный авторитет" против участкового

Эпичный "криминальный авторитет" против участкового (1 видео)

Автор:
31 июля 2021 14:58
Метки: конфликт   правосудие   что это было   

Воронежского участкового из микрорайона Шилово Евгения Рыбченко, отправили под домашний арест после того, как он пытался защитить людей от агрессивного поведения водителя «Нивы» Сергея С.

Нанук Паналык

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Горожане позвонили в полицию и сообщили о том, что водитель «Нивы», находясь в неадекватном состоянии, зацепил несколько машин во дворе.

На место ДТП прибыл участковый Рыбченко, который увидел за рулём «Нивы» мужчину с бутылкой. По всем признакам было похоже, что он пьян. Полицейский сразу столкнулся с агрессивным поведением, оскорблениями и угрозами.
Когда участковый пытался изъять ключи, между ним и водителем с бутылкой завязалась потасовка.
По словам очевидцев, автомобилист плюнул в полицейского и нанёс ему удар.

Однако уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) возбудили в отношении самого участкового Евгения Рыбченко, а Сергея С. признали потерпевшим.

Из материалов дела следует, что полицейский якобы нанёс водителю несколько ударов, чем причинил «физическую боль».

В итоге на него «повесили» все побои, хотя очевидцы конфликта говорят о том, что у Сергея С. еще до встречи с участковым было разбито лицо.

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Метки: конфликт   правосудие   что это было   
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"дворовой авторитет"
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8k
Barachek_Obachek 13 минут назад
Зачем наши участковые марают руки об это быдло? Неужели освежить баллончиком, а за это время приедет наряд
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5k
Sanar 24 минуты назад
Жаль участкового и то что синебот не переехал ту писту старую которая "не трохайте его". Все менты почти уже с региками на груди, участковым тоже надо.
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34k
Alex Час назад
Welcome to Russia! В США этого урода сначала замочили, а потом бы допрашивать стали
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−15
Gerhard Час назад
Возможно он патриот, этот Сергей С. Если не такие как он сразу 90-е. Кто такого хочет?
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48k
parallax 2 часа назад
Всё, что нужно знать о актуальном состоянии российской правовой системы.
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Пулю в голову, а потом вытаскивать.
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1k
Вадим 2 часа назад
Давайте-ка вместе предположим, кто из них единорос
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5k
schmubu 2 часа назад
и там ещё какая-то ТП на заднем плане "да не трогайте вы его".
как это ълядь "не трогайте его"?
трогайте, и из машины вытаскивайте, и потом ещё ногами трогайте.
он сцуко пьяный за рулём, а они "не трогхайте его", совсем а whуели...
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9k
Taxi007 2 часа назад
-А ну, не тронь, ментов наших! (С)

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