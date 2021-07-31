Эпичный "криминальный авторитет" против участкового

Горожане позвонили в полицию и сообщили о том, что водитель «Нивы», находясь в неадекватном состоянии, зацепил несколько машин во дворе. На место ДТП прибыл участковый Рыбченко, который увидел за рулём «Нивы» мужчину с бутылкой. По всем признакам было похоже, что он пьян. Полицейский сразу столкнулся с агрессивным поведением, оскорблениями и угрозами. Когда участковый пытался изъять ключи, между ним и водителем с бутылкой завязалась потасовка. По словам очевидцев, автомобилист плюнул в полицейского и нанёс ему удар. Однако уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) возбудили в отношении самого участкового Евгения Рыбченко, а Сергея С. признали потерпевшим. Из материалов дела следует, что полицейский якобы нанёс водителю несколько ударов, чем причинил «физическую боль». В итоге на него «повесили» все побои, хотя очевидцы конфликта говорят о том, что у Сергея С. еще до встречи с участковым было разбито лицо.

2021-07-31T14:58:12+03:00