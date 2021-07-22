В Молдавии экс-советник президента и бывший замглавы МВД подрались в прямом эфире

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В Молдавии приглашенные на телепередачу в качестве экспертов политики подрались в прямом эфире. Бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован назвал экс-советника президента Майи Санду Сергея Тофилата недоноском и вылил на него стакан воды.
В ответ Сергей Тофилат ударил облившего его оппонента кулаком в лицо и повалил на пол. Косован потерял сознанием и ему потребовалась медицинская помощь.
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