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В Молдавии экс-советник президента и бывший замглавы МВД подрались в прямом эфире

В Молдавии экс-советник президента и бывший замглавы МВД подрались в прямом эфире (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 09:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   молдовия   
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В Молдавии приглашенные на телепередачу в качестве экспертов политики подрались в прямом эфире. Бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован назвал экс-советника президента Майи Санду Сергея Тофилата недоноском и вылил на него стакан воды.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   молдовия   
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5  комментариев
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38k
dima423 57 минут назад
ну сам нарвался сам получил)
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Alex 16 минут назад
Животные...
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Ivan 17 минут назад
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4k
CCR Полчаса назад
Цыгане...)
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Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Старость имеет свойство переоценивать свои силы.......
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