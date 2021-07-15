FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4597 постов • 767 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Пьяный хулиган попытался украсть несколько ящиков с пивом, а затем устроил погром в магазине

Пьяный хулиган попытался украсть несколько ящиков с пивом, а затем устроил погром в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 11:41
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дебош   екатеринбург   инцидент   конфликт   кража   неадекват   
542
1
1
В магазине Екатеринбурга ночью произошла драка из-за украденных ящиков с пивом. Все началось с того, что несколько пьяных молодых людей зашли в магазин, подошли к кассиру и начали уговаривать его дать бутылку воды в долг. Добившись желаемого они ушли. Через несколько минут в магазин вновь зашел один из парней и начал внаглую выносить ящики с пивом на улицу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   дебош   екатеринбург   инцидент   конфликт   кража   неадекват   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Pogost Час назад
А где видео " Простите пожалуйста я не хотел, я хороший и меня мама дома ждет"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran 4 минуты назад
В красном несколько ящиков вытащил еще когда "товарищи" просили воду в долг.
Наглядно видно как от безнаказанности сносит крышу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Дмитрий 14 минут назад
принудительная кастрация отбросов общества и до конца жизни на урановые рудники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ваня панкин Полчаса назад
попил пивка себе на статью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий 52 минуты назад
мозг не рос, борода рос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
23k
Показать ещё 5 ответов (из 15)
119
Knives22 Lev Asriev 47 минут назад
Может геморрой воспалился, говорят у любителей побаловать себя под хвост это частое явление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Knives22 47 минут назад
Вот и злой такой поэтому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Knives22 Батончик с маком Полчаса назад
В руках себя держать нужно, а не истерить и скатываться в оскорбления, тогда и комментарии останутся на месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ Пойманные на краже алкоголя школьники пытались вызвать на бой сотрудника магазина Пойманные на краже алкоголя школьники пытались вызвать на бой сотрудника магазина Один против четверых: утренняя драка в омском дворе Один против четверых: утренняя драка в омском дворе Покупатель вступился за охранников в магазине Покупатель вступился за охранников в магазине Массовая драка в центре Кургана Массовая драка в центре Кургана Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

497920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги
0
260
Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
2
66
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Brabus 3.6 S — Mercedes-Benz 190E для любителей грубых автомобилей
0
0
Brabus 3.6 S — Mercedes-Benz 190E для любителей грубых автомобилей
Бузова минимизировала модный образ на максимум
0
64
Бузова минимизировала модный образ на максимум
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#ynews#автомобили#животные#екатеринбург#картинки#фотографии#полицейский
#фото#Россия#дтп#подборка#СССР#Москва#приколы#происшествие#авто аварии#познавательно
#интересно#история#люди#аварии#автомир#инцидент#интересное#сша#прикольные#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться