Пьяный хулиган попытался украсть несколько ящиков с пивом, а затем устроил погром в магазине

В магазине Екатеринбурга ночью произошла драка из-за украденных ящиков с пивом. Все началось с того, что несколько пьяных молодых людей зашли в магазин, подошли к кассиру и начали уговаривать его дать бутылку воды в долг. Добившись желаемого они ушли. Через несколько минут в магазин вновь зашел один из парней и начал внаглую выносить ящики с пивом на улицу.

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Друзья пытались остановить агрессора в красной кофте, однако он не хотел их слушать и постоянно рвался в драку с сотрудником магазина.



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