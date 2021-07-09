Дружеские посиделки закончились дракой

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Подвыпивший парень решил показать удушающий прием на своем товарище, однако увлекся и начал чуть ли не в полную силу душить его. В итоге перегибавший палку молодой человек был отправлен в нокдаун.
Для одного из них тусовка точно закончена. Видео содержит ненормативную лексику.
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Сам не знаю кто и зачем приглашает, но традиция ещё со школы.
Что за ересь несете? Или видеосъемка стала женским делом?
Мне как-то друг, по трезвяку в шутку, руку за спину выкрутил до какой-то неописуемой дикой боли в плече. Я его так уибал со злости или в аффекте, что он пролетел полкомнаты в сервант и им же накрылся.
Интересно, а если написать, например, "Видео содержит материал порнографического характера", то можно смело размещать запрещённые законом порнографические материалы? Типа, надпись, снимает любые ограничения на публикации в СМИ?
Пишем "Видео содержит экстремистские материалы" и всё уже можно - в домике.