Дружеские посиделки закончились дракой

Подвыпивший парень решил показать удушающий прием на своем товарище, однако увлекся и начал чуть ли не в полную силу душить его. В итоге перегибавший палку молодой человек был отправлен в нокдаун.

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Для одного из них тусовка точно закончена. Видео содержит ненормативную лексику.