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Дружеские посиделки закончились дракой

Дружеские посиделки закончились дракой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 09:28
Метки: видео   драка   конфликт   нокдаун   тусовка   удар   удушающий прием   
1207
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Подвыпивший парень решил показать удушающий прием на своем товарище, однако увлекся и начал чуть ли не в полную силу душить его. В итоге перегибавший палку молодой человек был отправлен в нокдаун.

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Метки: видео   драка   конфликт   нокдаун   тусовка   удар   удушающий прием   
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15  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
очень часто хороший день может испортить один долбо@б )
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2k
Роман 3 минуты назад
Сразу видно эстеты собрались. Газон, кресла
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3k
Максим 11 минут назад
В целом заслуженно. В моей компании такой же любитель борьбы был. При том на трезвую тише воды, ниже травы. Но две рюмки и бойцовские качества зашкаливают. Начинается с руки на плечо товарища-соперника-спарринг-партнера, а затем обязательно выход на удушающий и зачастую подобное же завершение его отдыха.
Сам не знаю кто и зачем приглашает, но традиция ещё со школы.
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50k
alertol 20 минут назад
Ну хоть не поножовщина, один сосед (50+ лет) отмечая 76-ти летие отца, смог сделать так что дата рождения и дата смерти отличается только годом, а день один...
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3k
Margo Полчаса назад
Он и не вспомнит, что за желание всё на телефон снимать, мужики хуже баб стали?!
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4k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
Бывает, че )))
Мне как-то друг, по трезвяку в шутку, руку за спину выкрутил до какой-то неописуемой дикой боли в плече. Я его так уибал со злости или в аффекте, что он пролетел полкомнаты в сервант и им же накрылся.
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4k
Борис Карабанов 49 минут назад
"Видео содержит ненормативную лексику"(с)
Интересно, а если написать, например, "Видео содержит материал порнографического характера", то можно смело размещать запрещённые законом порнографические материалы? Типа, надпись, снимает любые ограничения на публикации в СМИ?
Пишем "Видео содержит экстремистские материалы" и всё уже можно - в домике.
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3k
mukado 55 минут назад
не знаю, что он хотел показать, но удушающие он не знает
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22k
Андрей Час назад
Пьянство до добра не доводит!
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773
Оксид Бетона Час назад
Шуток не понимает!
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