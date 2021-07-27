Мужчина закурил в вагоне метро и был наказан

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Пьяный мужчина закурил в вагоне метро и вскоре пожалел об этом. Другой пассажир заметил нарушителя и с помощью грубой силы заставил забыть о сигарете.
Курить - здоровью вредить!
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А со стороны закона - это уголовка по статье Побои, Хулиганство
По идее нужно было связаться с машинистом и на следующей станции быдло ждали бы сотрудники полиции метрополитена
Этот идиот еще в обуви на сиденье забрался - получил за дело.
а курящему штраф и компенсация за побои.
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Его и оштрафовали в виде шлепков морде.
В Пакистане бы наказали палками.
Штраф не всегда деньги.
хотел справедливости, а сядет надолго