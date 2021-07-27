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Мужчина закурил в вагоне метро и был наказан

Мужчина закурил в вагоне метро и был наказан (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 10:34
Метки: видео   закурил   конфликт   метро   сигарета   
1317
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1
Пьяный мужчина закурил в вагоне метро и вскоре пожалел об этом. Другой пассажир заметил нарушителя и с помощью грубой силы заставил забыть о сигарете.

Источник:

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Метки: видео   закурил   конфликт   метро   сигарета   
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28  комментариев
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62k
Viktor Час назад
А что, если быдло по-другому не понимает!
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1k
Инквизитор РФ Минуту назад
Надо на пачках сигарет картинки делать, что от курения могут появляться гематомы и синяки
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5k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
А ведь Минздрав предупреждал!
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6k
КОСТЯН 17 минут назад
Парню конечно респект, что не забздел и поставил козла на место... Но ведь есть миллион случаев когда этот козёл после удара падает и бьются башкой о чтонить твердое и труп. И когда начинаешь понимать какие будут последствия, вот тогда приходит осознание: нахрена мне всё это нужно было? Отмотать бы назад и пускай он там хоть укурится... Всё, дело сделано, впереди суд, зона, куча геммороя
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2k
Урий Урьевич 23 минуты назад
Это норма!
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16k
Александр Полчаса назад
Курение вредит здоровью, особенно, в плохо проветриваемых необорудованных для этого дела, местах...
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1k
laptignu Полчаса назад
Он - в дрова. А такие ничего не понимают. Могут что угодно сделать, даже насрать. До него только утром дойдет возможно.
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13k
Роберт Шекли 45 минут назад
В принципе мужик сделал все правильно, если рассуждать со стороны простого человека
А со стороны закона - это уголовка по статье Побои, Хулиганство
По идее нужно было связаться с машинистом и на следующей станции быдло ждали бы сотрудники полиции метрополитена
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14k
albedo 46 минут назад
45 лет в метро езжу - ни разу такого дурака, чтобы закурил, не встречал.
Этот идиот еще в обуви на сиденье забрался - получил за дело.
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2k
Semen 46 минут назад
Вот не являюсь поклонником для быдла доступного языка, но увы...
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8k
Vacony Час назад
и все такие встали бочком - нас не касается.. валим...
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22k
Сибиряк Час назад
Минздрав предупреждал!
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897
Василий Кортнев Час назад
хулиганство, часть 2 - 1.5 года отсидки.
а курящему штраф и компенсация за побои.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
опасно вот так вот просто бить человека. ща оторвётся у него внутри что-нибудь (мало ли какие болячки присутствуют) и всё ...
хотел справедливости, а сядет надолго
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38k
dima423 2 часа назад
хорошо когда есть кому наказать)
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Зачем ?
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