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Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой

Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 11:50
Сообщество : Криминал
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   краснодар   
683
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В ночь на 18 июля в одном из дворов Краснодара мужчина сделал замечание нетрезвой компании, которая шумела под окнами. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время потасовки один из пьяных мужчин выстрелил в местного жителя из травматического пистолета.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   краснодар   
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16  комментариев
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34k
Alex 41 минуту назад
Я чет не понял, Аллах уже бухать разрешил правоверным?
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28k
Fat Lynx 3 минуты назад
посадютъ дурачка... и правильно.
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6k
ваня панкин 4 минуты назад
опять дети гор с пукалкой...
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−39
Улыбака 23 минуты назад
@Александр Зотов

Ага! Пьяная толпа отличается "пониманием факта, что у тебя в стволе не резина, а свинец"

Насмешил.
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−39
Улыбака Полчаса назад
А было бы у всех огнестрельное оружие, все бы мирно разошлись по домам..... ©

мантра сторонников легализации
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5k
Александр Зотов 49 минут назад
вот в том числе поэтому травматы нужно запретить как класс. Безответственное оружие, ибо многие, особенно по синьке, думают, что раз резинострел, то можно и шмальнуть не парясь
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27k
EvilHomer Час назад
Нельзя в России разрешать ношение, будет много жертв и зеков.
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4k
Борис Карабанов Час назад
Больше не будет у пьяного мужчины травматического пистолета, а будет ст. УК и ст.КоАП.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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