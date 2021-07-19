Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой

В ночь на 18 июля в одном из дворов Краснодара мужчина сделал замечание нетрезвой компании, которая шумела под окнами. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время потасовки один из пьяных мужчин выстрелил в местного жителя из травматического пистолета.

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Потерпевший получил незначительные травмы, госпитализация ему не понадобилась. Личность нападавшего установлена, сейчас его ищут. Еще один участник драки задержан.



Присутствует ненормативная лексика.