В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке

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На одной из улиц Минска мужчина подрался как минимум с одной девушкой. Решивший разнять драку очевидец получил кулаком по голове.
Причины конфликта остались неизвестны. Присутствует ненормативная лексика.
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Херасе, девушка. транс какой то