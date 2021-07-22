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В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке

В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 07:57
Метки: Белоруссия   Девушка   беларусь   видео   драка   инцидент   конфликт   
996
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На одной из улиц Минска мужчина подрался как минимум с одной девушкой. Решивший разнять драку очевидец получил кулаком по голове.

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Метки: Белоруссия   Девушка   беларусь   видео   драка   инцидент   конфликт   
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7  комментариев
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9k
harlamov 2 часа назад
Ничего не понятно. Но бабища неадекватная. Кого-то она уже вырубила. Своему защитнику тоже вытащила. Да и вообще не выглядит жертвой в этом конфликте.
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7k
Garpia121 3 минуты назад
В голову не придет такую "девушку" защищать, она сама вырубит любого.
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6k
klop 24 минуты назад
Пока не остановили, бой у них на равных был
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3k
Вова 36 минут назад
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10k
Karelian 44 минуты назад
"мужчина подрался как минимум с одной девушкой"
Херасе, девушка.
транс какой то
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4k
Иван 2 часа назад
Поспорили кто Батьку больше любит.
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