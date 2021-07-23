Повара московского ресторана подрались из-за графика работы

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В одном из престижных ресторанов в Москве повара устроили драку, которая чуть не переросла в поножовщину. Причиной конфликта между мужчинами стал график выходных.
Один из поваров сорвал со стены нож и бросился на коллегу. К счастью, потасовку смогли остановить другие сотрудники кухни. Момент драки попал на камеру видеонаблюдения.
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