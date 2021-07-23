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Повара московского ресторана подрались из-за графика работы

Повара московского ресторана подрались из-за графика работы (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 08:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   драка   конфликт   повар   ресторан   
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В одном из престижных ресторанов в Москве повара устроили драку, которая чуть не переросла в поножовщину. Причиной конфликта между мужчинами стал график выходных.

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Метки: Москва   Россия   видео   драка   конфликт   повар   ресторан   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
−14
Alex 4 минуты назад
Московия, азиаты....
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2k
Sergius SPb 5 минут назад
Уровень культуры и сервиса...
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13k
Роберт Шекли 8 минут назад
Руку хулигана перепутал

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17k
KOSTELLO 12 минут назад
ШАЙТАНАМАНА!!!!!!
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
мдээммм... и вот эти существа, выглядящие как Сапиенсы, но никакого отношения к ним не имеющие, успешно мимикрируют под нас и живут с нами бок о бок, в метро, в подъезде, на улице. И мы выстраиваем с ними общение как с себе подобными, а их надо на цепь или в резервацию.
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−8
,,,, Полчаса назад
ган-доны ! насрать им в половник ...
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8k
Павел 48 минут назад
Чел на заднем фоне, продолжает наяривать котелок.
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345
Евгений Павел 15 минут назад
Ага. Судя по его поведению у них постоянно такие разборки происходят. Как бы между делом.
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27k
Рекламщик 50 минут назад
Ненавижу муд*ков, которые хватается за нож. бл*дь, будь мужиком, вытащи на улицу, выйди раз на раз!
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