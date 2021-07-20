FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4611 постов • 768 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Москве подросток прыгнул под приближающийся поезд метро и остался цел

В Москве подросток прыгнул под приближающийся поезд метро и остался цел (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 11:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   идиот   метро   прыжок   слабоумие и отвага   
860
1
1
Установленная в московском метро на станции «Ольховая» камера наблюдения запечатлела подростка, которому, судя по всему, не хватает в жизни острых ощущений. При приближении поезда к станции он нежиданно спрыгнул на пути.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   видео   идиот   метро   прыжок   слабоумие и отвага   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Наедятся своих наркотиков, насмотрются тик токов и чудат не по детски, словить ,привязать к позорному столбу и дать машинисту розги и пусть выпорет так,чтобы месяц этот подросток стоя спал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
Дмитрий 5 минут назад
суицид не удался? А как же контактный рельс? Поднимался его не зацепил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли 2 часа назад
А какой смысл машинисту резко тормозить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
BHU1004 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки 2 часа назад
зато в маске
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
feden Опаньки 2 часа назад
иначе бы в метро привлекла внимание, и её поступок мог не получиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS 2 часа назад
Девушка вроде и довольно крепкая, надо бы ее задержать было, очевидно пошла искать другие способы ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) Действия машиниста при падении человека на путь Действия машиниста при падении человека на путь Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

768188



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
1
268
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
1
460
В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Необычный Chevrolet 1933 года был первым автомобилем, созданным дизайнером Tucker 48
0
4
Необычный Chevrolet 1933 года был первым автомобилем, созданным дизайнером Tucker 48
Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей
0
7
Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#животные#кино#прикол#авто аварии#в мире#сша#спорт
#Юмор#история#Россия#фотографии#люди#аварии#подборка#знаменитости#шоу бизнес#Реакция
#интересно#автомобили#дтп#автомир#приколы#СССР#Москва#фильм#прикольные#смех

На что жалуетесь?

Вернуться