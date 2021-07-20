В Москве подросток прыгнул под приближающийся поезд метро и остался цел

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Установленная в московском метро на станции «Ольховая» камера наблюдения запечатлела подростка, которому, судя по всему, не хватает в жизни острых ощущений. При приближении поезда к станции он нежиданно спрыгнул на пути.
После остановки поезда подросток поднялся обратно на платформу, взял свои вещи и покинул станцию.
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