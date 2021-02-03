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Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро

Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   инцидент   конфликт   люди   метро   
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В вестибюле московской станции метро "Трубная" мужчина попытался перепрыгнуть через турникет. Осуществить задуманное не удалось и к нему подошел сотрудник службы безопасности подземки. Внезапно безбилетник атаковал мужчину.

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Метки: Москва   видео   инцидент   конфликт   люди   метро   
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8  комментариев
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3k
rutt Час назад
Что-то подсказывает, что приезжий из горных или степных регионов.
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uehl Минуту назад
да большинство гастарбайтеров-тожероссиян постоянно нахаляву катаются, в наземном транспорте и в метро пытаются за оплатившем через турникет проскользнуть.
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392
Алксандр Шевченко 16 минут назад
) ну нет денег подойди попроси, пропустят. Сам терял кошелёк, доезжал. Или прохожего попроси, никто не обеднеет от одной поездки.
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752
gizmo gizmo 45 минут назад
вот что должно в башке у такого быть? откуда они лезут?
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8k
uehl gizmo gizmo 4 минуты назад
из средней азии
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