Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро

В вестибюле московской станции метро "Трубная" мужчина попытался перепрыгнуть через турникет. Осуществить задуманное не удалось и к нему подошел сотрудник службы безопасности подземки. Внезапно безбилетник атаковал мужчину.
Подозреваемый несколько раз ударил мужчину по лицу и бросился наутек. Однако далеко убежать не удалось. При попытке скрыться с места происшествия "заяц" был остановлен проходившим мимо пассажиром.
В отношении 35-летнего приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Побои"
В отношении 35-летнего приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Побои"
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