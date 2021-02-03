Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро

Подозреваемый несколько раз ударил мужчину по лицу и бросился наутек. Однако далеко убежать не удалось. При попытке скрыться с места происшествия "заяц" был остановлен проходившим мимо пассажиром.



В отношении 35-летнего приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Побои"