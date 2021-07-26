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Комик вынудил французов поучаствовать в «олимпийских» играх на городских улицах

Комик вынудил французов поучаствовать в «олимпийских» играх на городских улицах (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 09:02
Сообщество : Спорт
Метки: ynews   Реми Гайяр   видео   прикол   розыгрыши   спорт   
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Известный французский комик Реми Гайяр выпустил новое видео в честь Олимпиады-2020 в Токио. Шутник подрался на шпагах с пчеловодом, пародируя фехтование, бросил дамскую сумочку словно метатель молота и совершил множество других провокационных действий.

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Метки: ynews   Реми Гайяр   видео   прикол   розыгрыши   спорт   
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8  комментариев
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11k
ss Час назад
Комик?!!... Да это же обыкновенный дебил.
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Lovels Travel 21 минуту назад
Идиотизм не является юмором.
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Лёха Полчаса назад
Дебил. Мало его по башке били...
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27k
Рекламщик Полчаса назад
В принципе прикольно!)
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4k
KonstantinLeirov 45 минут назад
Трололо конкретный, везёт наверное его стоматологу)
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