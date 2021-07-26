Комик вынудил французов поучаствовать в «олимпийских» играх на городских улицах

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Известный французский комик Реми Гайяр выпустил новое видео в честь Олимпиады-2020 в Токио. Шутник подрался на шпагах с пчеловодом, пародируя фехтование, бросил дамскую сумочку словно метатель молота и совершил множество других провокационных действий.
Когда тебя не взяли на Олимпиаду
Также в ролике шутник спародировал гребца, игрока в настольный теннис, велосипедиста, любителя серфинга и других спортсменов.
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