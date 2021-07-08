Оригинальный способ уйти от удушающего приема

31093
1
1
Мужчина показал, что делать, если противник подкрался к вам со спины и выполнил удушающий захват. Такого злоумышленник точно не ожидает!
Желаете выбраться из удушающего захвата? Все легко и просто!
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике
- Футболист проверил на прочность защитника, три раза подряд попав в него мячом
- Странный способ защиты от волчьей стаи
- Какие-то странные у вас помехи
- Как ведут себя некоторые люди после первых занятий в тренажерном зале
515
Понравилось515
Новости партнёров
Сук, нужно зажигалку из сумки в карман переложить...
песда! некурящим )))