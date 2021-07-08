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Оригинальный способ уйти от удушающего приема

Оригинальный способ уйти от удушающего приема (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   захват   прием   прикол   спорт   
31093
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Мужчина показал, что делать, если противник подкрался к вам со спины и выполнил удушающий захват. Такого злоумышленник точно не ожидает!

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Метки: Юмор   видео   захват   прием   прикол   спорт   
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8k
kaboza День назад
Сук ваще нежданчик))
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2k
Yan Час назад
с юмором подошел, молодец
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2k
Сергей 2 часа назад
Турбо зажигалка вообще хорошо зайдет. Ей и в лежачем положении можно воспользоваться...
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209
Сергей Сахаровский 3 часа назад
В юности выпивали в клубе и произошел у моего друга рамс с огромным дядькой. Так вот он ему сигарету горящую в трёшки закинул и дальше уже уработал.
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2k
Эдуардо 5 часов назад
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17k
Сталкер 9 часов назад
Раз пять пересмотрел. )))
Сук, нужно зажигалку из сумки в карман переложить...

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312
Olufsen 11 часов назад
Это первое чему учат как спастись от удушающего приема в реале (а не в спорте) - зажигалка, лезвие или нож. Лет 20 назад видел подобное видео на ютюбе. Впрочем все новое - хорошо забытое старое
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84
Serge GG Olufsen 4 часа назад
ютубу 16 лет
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655
Дмитрий Копыльцов 12 часов назад
Четко))
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28k
a.fey 12 часов назад
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4k
Александр 13 часов назад
А если зажигалки нет,тоби песда!
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146
Чумной Доктор 13 часов назад
видел уже. но все равно нравится. и действенно.
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162
Игорь 14 часов назад
ну так что? Макгрегор ил Порье?
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1k
Владимир Порохин 14 часов назад
Честно говоря такое себе , в реальности у меня был случай в детстве , с девкой какой то сцепился , намотал волосы на кулак , с тыльной стороны ладони просто кожу ногтями на лоскуты разодрали , но освободил , когда сам разжал кулак , боли вообще не чувствовал ибо адреналин зашкаливал .
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734
RealNo 14 часов назад
Я думал резко упадёт на спину и придавит своим весом.
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3k
Кистень 15 часов назад
Хорошо, когда у тебя есть кинжал. И горе тому, у кого этого кижала не окажется в нужный момент. Чёрный Абдулла.
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16k
RDen 15 часов назад
ага, успей зажигалку достать за секунду. когда на тебе туша повисла и душит..ну да да
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132
Varnichniy 15 часов назад
меня так брали. Прыгнул на на спину с прогибом. Чувак реально отрубился.
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6k
sumrаknn 17 часов назад
Я думал - пернет. А в бою это не сработает.
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17k
Robin Hood 17 часов назад
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542
робт 17 часов назад
Ссылка coub.com
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11k
Lynx 18 часов назад
Не сработает. Все силы и мозговая деятельность будут направлены на что угодно, но не зажигалку. Эта хрень должна быть на уровне рефлексов.
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