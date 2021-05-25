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Мужчины всегда остаются детьми

Мужчины всегда остаются детьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 09:03
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   подкол   прикол   ребячество   спорт   футбол   шутка   
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Футболист австрийского футбольного клуба «Рапид» (SK Rapid Wien) решил подшутить над своим товарищем по команде во время матча. Ребяческий подкол оказался запечатлен на видео во всей красе.

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Метки: Юмор   видео   подкол   прикол   ребячество   спорт   футбол   шутка   
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
"Дурак ты боцман и шутки у тебя дурацкие"
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11k
Inlex Полчаса назад
инфанилы
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202k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Дебильная "шутка".
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