Мужчины всегда остаются детьми

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Футболист австрийского футбольного клуба «Рапид» (SK Rapid Wien) решил подшутить над своим товарищем по команде во время матча. Ребяческий подкол оказался запечатлен на видео во всей красе.
Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины.
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