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Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале

Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   спорт   тренажерный зал   
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Любитель спорта подшутил над своим знакомым, выполнявшим упражнение с гимнастическим роликом. Он подкрался к ничему не подозревающему парню и устроил ему забавные покатушки.

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Метки: Юмор   видео   прикол   спорт   тренажерный зал   
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Андрей Ы. Полчаса назад
Пару мешков цемента на спину, зачем порожняком то гонять?
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Alonso

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