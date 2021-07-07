Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале

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Любитель спорта подшутил над своим знакомым, выполнявшим упражнение с гимнастическим роликом. Он подкрался к ничему не подозревающему парню и устроил ему забавные покатушки.
Друзья всегда поддержат.
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Метки: Юмор видео прикол спорт тренажерный зал
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