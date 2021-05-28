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Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу

Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 09:02
Сообщество : Спорт
Метки: Виталий Лалетин   Чемпион   армрестлинг   видео   прикол   рынок   спорт   
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Атлет Виталий Лалетин из Красноярска, являющийся многократным чемпионом мира и Европы по армрестлингу, встретил на рынке поклонников. Мужчины позвали своих коллег и те попытались одолеть спортсмена.

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Метки: Виталий Лалетин   Чемпион   армрестлинг   видео   прикол   рынок   спорт   
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4  комментария
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6k
КОСТЯН Полчаса назад
Кепку не перевернул потому и проиграл))
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1k
Алексей 15 минут назад
Есть куда стремиться, молодец - не отказал ребятам в попытке и в лёгкой форме, с юморком дал стимул к движению.
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−92
detective Час назад
обезьяны
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Mr.Adamson

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