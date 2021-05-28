Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу

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Атлет Виталий Лалетин из Красноярска, являющийся многократным чемпионом мира и Европы по армрестлингу, встретил на рынке поклонников. Мужчины позвали своих коллег и те попытались одолеть спортсмена.
От автора:
"Приехал на загрузку на рынок, грузчики меня узнали и рассказали водителям кто я и они решили найти сильнейших среди своих и выставили против меня."
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