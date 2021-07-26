Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом

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Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) прославился в интернете благодаря своим музыкальным ремиксам на вирусные видео. Он берёт смешные видео с забавно мяукающими котами (и не только) и превращает их в полноценные треки.
В данном видеоролике он вновь превратил мяуканье кота в полноценный трек. Немного позитива и приятной мелодичной музыки ждет вас далее.
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Только этим и можно прославится. Гений уровня Моцарта.