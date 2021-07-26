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Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом

Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 08:30
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   кот   мем   музыка   музыкант   прикол   
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Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) прославился в интернете благодаря своим музыкальным ремиксам на вирусные видео. Он берёт смешные видео с забавно мяукающими котами (и не только) и превращает их в полноценные треки.

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Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   кот   мем   музыка   музыкант   прикол   
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6  комментариев
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15k
speaktr-st 36 минут назад
Издеваются над котейками. У котейки так то шок.
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7k
Женя 4 минуты назад
Я бухой
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27k
Рекламщик 13 минут назад
Кот поет лучше чем многие звезды эстрад.
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) прославился в интернете благодаря своим музыкальным ремиксам на вирусные видео. Он берёт смешные видео с забавно мяукающими котами (и не только) и превращает их в полноценные треки.
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Только этим и можно прославится. Гений уровня Моцарта.
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3k
Sam Backet 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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