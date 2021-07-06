Цирк не уехал: труппа клоунов толкала заглохший автомобиль в Москве

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На Тверской улице в Москве автомобилисты стали свидетелями необычного зрелища. Несколько цирковых артистов в костюмах и гриме толкали заглохший микроавтобус.
Замыкала группу «шальная императрица» с аварийным треугольником.
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