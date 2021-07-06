FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4571 пост • 765 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Цирк не уехал: труппа клоунов толкала заглохший автомобиль в Москве

Цирк не уехал: труппа клоунов толкала заглохший автомобиль в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Москва   видео   клоуны   прикол   цирк   
166
1
1
На Тверской улице в Москве автомобилисты стали свидетелями необычного зрелища. Несколько цирковых артистов в костюмах и гриме толкали заглохший микроавтобус.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ynews   Москва   видео   клоуны   прикол   цирк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Быстрый способ убрать верблюда с дороги Быстрый способ убрать верблюда с дороги Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом Воровка попыталась спрятать бензопилу в штанах Воровка попыталась спрятать бензопилу в штанах Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

497208



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
4
353
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
0
93
18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#автомобили#автомир#кино#Россия#люди#Реакция#дтп
#Юмор#история#интересное#фотографии#животные#позитив#Москва#приколы#звезды#комментарии
#интересно#прикол#СССР#шоу бизнес#подборка#познавательно#девушки#спорт#дети#сша

На что жалуетесь?

Вернуться