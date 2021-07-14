Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых

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Неприятный инцидент произошел в курортном поселке Грибовка под Одессой. Вертолет бизнесмена разметал палатки отдыхающих мощными потоками воздуха от винта во время приземления.
Один из зонтов пробил шатер и чуть не покалечил женщину и её сына. Часть отдыхающих решила уехать, а вертолёт прилетал и дальше.
По данным СМИ, вертолет принадлежит одесскому бизнесмену, являющемуся основателем фармацевтической компании.
По данным СМИ, вертолет принадлежит одесскому бизнесмену, являющемуся основателем фармацевтической компании.
Пишет очевидец:
«Приехали на отдых в кемпинг Грибовка. Разложили палатки и тут над головами начал садится на гору вертолет UR-ICH. От потока ветра ,у наших соседей, палатки сровняло с землей и мальчика который находился в ней ударили крепления . Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело. Придя в чувство побежала на гору к горе-пилоту ,но не услышали от него извинения ,что чуть не покалечил людей не материального возмещения по рваной палатке. Что мы для них мурахи. Наши соседи в тот же день уехали,так как дети были напуганы и все сломано .Мы тоже думали уезжать, так как палатка разорвана и настроение было подорвано. Правда вышли из ситуации натянули тент над разрывом.
А вертолет прилетал каждый день ,привозил своего хозяина,но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать…»
А вертолет прилетал каждый день ,привозил своего хозяина,но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать…»
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