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Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых

Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:53
Метки: Украина   вертолет   видео   одесса   происшествие   туристы   
714
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Неприятный инцидент произошел в курортном поселке Грибовка под Одессой. Вертолет бизнесмена разметал палатки отдыхающих мощными потоками воздуха от винта во время приземления.

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Метки: Украина   вертолет   видео   одесса   происшествие   туристы   
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12  комментариев
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9k
Бендер Родригес Час назад
Не устану говорить прописную истину, мы живем в жопе потому, что живем не по совести и законам, а по личным убеждениям. " У меня дорогая машина, уверен, что все вокруг - нищеброды, читай - нелюди, значит могу с ними не считаться". Ну и так далее..
Дикие люди. ... По сути, в моральном плане, всë наше человечество находится чуть дальше пещерного человека, только вместо каменного топора - ноутбуки, планшеты и вертолëты с теслами...
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28k
ACU900 Полчаса назад
Со стингера бы по нему, и все дела :)
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1k
Viktor Час назад
Жаль у автора не было мухи , знатный видос получился бы .
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17k
KOSTELLO Час назад
Расступись дерьмо, царь прилететь изволили....
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3k
Алексей Час назад
нарушение правил воздушных перевозок может? СК? Не знаю есть ли такое, но без заявления ситуацию лучше не оставлять.
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