Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых

«Приехали на отдых в кемпинг Грибовка. Разложили палатки и тут над головами начал садится на гору вертолет UR-ICH. От потока ветра ,у наших соседей, палатки сровняло с землей и мальчика который находился в ней ударили крепления . Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело. Придя в чувство побежала на гору к горе-пилоту ,но не услышали от него извинения ,что чуть не покалечил людей не материального возмещения по рваной палатке. Что мы для них мурахи. Наши соседи в тот же день уехали,так как дети были напуганы и все сломано .Мы тоже думали уезжать, так как палатка разорвана и настроение было подорвано. Правда вышли из ситуации натянули тент над разрывом.

А вертолет прилетал каждый день ,привозил своего хозяина,но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать…»