Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса

820
1
1
В украинском городе Одесса пассажирка, вероятно, находясь в состоянии опьянения, решила закурить в салоне троллейбуса. Женщина по хамски реагировала на замечания водителя и пассажиров, а потом обругала приехавших на вызов полицейских.
Стражам провопорядка пришлось вытаскивать ее из салона силой. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Покупатель вступился за охранников в магазине
- Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе
- Пойманные на краже алкоголя школьники пытались вызвать на бой сотрудника магазина
- Загадка дня: куда пропала бутылка?
- Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева
41
Понравилось41
Новости партнёров
Типа, как оно,еще общество-то не стало аморфным и податливым.
Раньше, думаю бы эту шкуру водитель или пассажиры на фиг вытащили бы из салона и все.
А потом она на вас заяву бы накатала и вас бы по ментурам затаскали бы.
одно дело курить в салоне.
А другое дело применение силы к человеку.
Не дай Бог в процессе того, как её выволакивают она бы ещё и ударилась - то она бы Вам вообще бы побои вчинила бы легко.
А те бабы, которые на заднем фоне орут "Мужчины, ну выведите же её" - вот как раз те бабы потом бы испарились бы напрочь, если бы Вам понадобились бы свидетели.
Так что на видосе всё верно сделали - попросили перестать курить, быдлохохолка забила - вызвали ментов.
Молодцы, разрулили.