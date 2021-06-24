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Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса

Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 12:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   конфликт   курение   одесса   троллейбус   
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В украинском городе Одесса пассажирка, вероятно, находясь в состоянии опьянения, решила закурить в салоне троллейбуса. Женщина по хамски реагировала на замечания водителя и пассажиров, а потом обругала приехавших на вызов полицейских.

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Метки: Украина   видео   конфликт   курение   одесса   троллейбус   
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19  комментариев
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9k
Максим 2 часа назад
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58
gurmand - 7 минут назад
Зубы бы ей повышибать
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2k
Frank Borman 10 минут назад
Украина - цэ Европа. В Албании тоже так курят. А в Голландии так вообще травку шмаляют.
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6k
B0n 15 минут назад
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16k
Злобный Члегр 17 минут назад
Вапчето, в кажном троллейбусе должен быть углекислотный огнетушитель. Даже в хохляцком. И пассажиры должны уметь им пользоваться.
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2k
Mellivora Полчаса назад
А подобные выходи от быдла проверка на вшивость для окружающих.
Типа, как оно,еще общество-то не стало аморфным и податливым.
Раньше, думаю бы эту шкуру водитель или пассажиры на фиг вытащили бы из салона и все.
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−69
Геннадий Жмернецкий 41 минуту назад
Это животное не украинка, а просто бл@дь.
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859
AGold 51 минуту назад
включен режим Шальной императрицы ))
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5k
shelezyaka 56 минут назад
Животное
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7k
Дмитрий Данилов 58 минут назад
Очень толлеранто
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9k
Kostick 2 часа назад
знойная женщина ™ )) бгггг, такая не то что коня, тот тралик на ходу остановит.
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
В Европе все так делают
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264
Мурчелло Максим Час назад
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9k
Максим 2 часа назад
и все? не штрафа не пи,здюлей?
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