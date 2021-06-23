У побережья Одессы сняли водяной смерч необычной формы

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В четверг, 17 июня, над морем вблизи украинского города Одесса очевидцы запечатлели необычный водяной смерч. На коротком видео можно рассмотреть растянувшийся горизонтально над морем вихрь, который достаточно быстро движется.
В тот день над морем пронеслись несколько водяных смерчей. Вихри образовались на расстоянии около 20 километров от берега, но быстро потеряли свою силу и исчезли.
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