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У побережья Одессы сняли водяной смерч необычной формы

У побережья Одессы сняли водяной смерч необычной формы (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 10:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   вихрь   море   одесса   смерч   черное море   
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В четверг, 17 июня, над морем вблизи украинского города Одесса очевидцы запечатлели необычный водяной смерч. На коротком видео можно рассмотреть растянувшийся горизонтально над морем вихрь, который достаточно быстро движется.

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Метки: Украина   видео   вихрь   море   одесса   смерч   черное море   
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2  комментария
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1k
Viktor 45 минут назад
НЛО проводит забор воды .
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11k
Элитный тигр 40 минут назад
Похож на чуб. Ура-ура.
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