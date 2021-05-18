Загадка дня: куда пропала бутылка?

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Камера наблюдения в магазине Одессы запечатлела момент кражи алкогольного напитка. Женщина подошла к стеллажам с алкоголем и сделала так, что одна из бутылок исчезла.
Вопрос к знатокам и гусарам: куда делась бутылка?
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