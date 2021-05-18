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Загадка дня: куда пропала бутылка?

Загадка дня: куда пропала бутылка? (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 09:14
Метки: Украина   видео   воровка   воровство   кража   магазин   неожиданно   одесса   
2205
1
1
Камера наблюдения в магазине Одессы запечатлела момент кражи алкогольного напитка. Женщина подошла к стеллажам с алкоголем и сделала так, что одна из бутылок исчезла.

Источник:

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Метки: Украина   видео   воровка   воровство   кража   магазин   неожиданно   одесса   
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17  комментариев
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730
neo Час назад
Да у неё там пришит карман. Элементарно. Засунуть сами знаете куда так быстро нельзя, даже если там ого-го дыра.
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2k
Frank Borman Минуту назад
Сразу видно, баба рожавшая. Матка рабочая, может перевезти много груза.
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33k
Антон 22 минуты назад
До этого лет 10 на Ленинградке отработала. Профессионал своего дела.
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3k
Vladimir 24 минуты назад
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка ...
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3k
solovei7 45 минут назад
А почему не две?) хотя две дзынькать могут при ходьбе)
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1k
💰красава💰 Час назад
Бутылку запихнула, пошла закуску запихивать.
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4k
B@r@bux Час назад
Накрылась медным тазиком.
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2k
ддт Час назад
Где, где? В...., там где надо!
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16k
Юрий 2 часа назад
Фе... Бутылка.... А как насчет телевизора? Вот где загадка дня!
Ссылка www.youtube.com
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85
Елена Букреева 2 часа назад
Я как-то смотрела видео, как цыганка целый ящик под юбкой спрятала.
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445
DRMORO2 2 часа назад
она еще и не горлышком заводила, а донышком.
Широка страна моя родная, много в ней всего интересного.
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519k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Вас интересует вопрос где?

Сейчас вам ответят.....может и не в рифму
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14
Иа 💰красава💰 41 минуту назад
Не сдержался?!? :)
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Mr.Adamson

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