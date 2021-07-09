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Пьяные хулиганы вышли на трамвайные пути и избили вагоновожатого

Пьяные хулиганы вышли на трамвайные пути и избили вагоновожатого (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 08:48
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   вагоновожатый   видео   драка   избиение   происшествие   трамвай   хулиганство   
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В сети появилось видео с избиением водителя трамвая подвыпившими мужчинами. Хулиганы вышли на трамвайные пути и остановили общественный транспорт. Затем они начали пререкаться с вагоновожатым, вынудили его выйти из салона и избили.

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Метки: Москва   вагоновожатый   видео   драка   избиение   происшествие   трамвай   хулиганство   
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26  комментариев
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23k
Vazari Час назад
Посмотрите внимательно на первой минуте на глаза этих двух в.ы.б.л.я.д.к.о.в., попавших в кадр. Они не пьяны, они под спидами. И в конце видео-слишком четкая координация для пьяного.

Смущает только, что событие произошло месяц назад, а депутат возбудился только сейчас. Значит за месяц, имея такой материал, ничего не сделано.
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4k
Иван 2 минуты назад
Реакция МВД
Ссылка www.youtube.com
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4k
Свирепый Бамбр 18 минут назад
Хм... Вот существуют всякие баллоны с газом, против мудаков. И тут я подумал - против бородатых должен быть баллончик - миниогнемет!
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12k
Dmitry Obuhov 22 минуты назад
Они явно хотели захватить заложников и угнать трамвай!
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15k
VedSpec 24 минуты назад
Ждем сопливых речей с извинениями и сожалением...
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18
Михайло Потапыч Полчаса назад
Пока депутат не напишет, в уличном мордобое никто разбираться не будет, да?
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35k
Олег Полчаса назад
лет по 7 хватит чтоб протрезветь и отдохнуть! Потом от трамваев будут бегать как мыши от кота
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183k
WOLF 47 минут назад
Слабоумие и отвага !
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 57 минут назад
имбицылы
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14k
Alex ASK 57 минут назад
Почему-то бородатому хипстеру с первого взгляда захотелось вшатать промеж ушей.
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21k
Михаил Сметанкин Час назад
Мрази, каких еще поискать.
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33k
Alex Час назад
Задавить надо было уродов
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
не пацаны вроде, а дураки дураками. надеюсь накажут.
а самое смешное, что будут сидеть и извиняться, суки
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30k
Михаил Час назад
Интересно по какой статье пойдут, как думаете?

Статья 116 Побои
Применяется, если телесные повреждения, нанесенные при избиении группой лиц, не причинили вреда здоровью.
Предусматривает следующие наказания, в зависимости от степени вины:
Штраф до 40000 рублей;
Обязательные работы до 240 часов;
Исправительные работы сроком на полгода;
либо Обязательные работы сроком до 360 часов;
Исправительные работы до двух лет;
Ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Тюремное заключение предусматривается только при наличии отягощающих обстоятельств.

Статья 117 УК РФ Используется, если побои носили систематический характер.
возможное наказание – ограничение свободы на срок до 7 лет.

Статья 115 УК РФ Умышленное нанесение легкого вреда здоровью Наказывается штрафом либо тюремным заключением на срок до двух лет.

Статья 112 (п. «г») УК РФ Умышленное причинение увечий средней тяжести
Применяется, если организму пострадавшего нанесен физический ущерб средней тяжести. Предусматривает ограничение свободы до 5 лет, но при отсутствии отягчающих обстоятельств возможны альтернативные меры, например: штраф, принудительные работы или арест.

Статья 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Наказание по данной статье самое строгое – лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Важно: Тяжесть причиненного ущерба здоровью потерпевшего может быть определена только после проведения обследования в медицинской организации и получения судебно-медицинского заключения.
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6k
ваня панкин Час назад
уроды конченые, пистюлятор каждому сломать, чтобы до конца жизни ходили и через трубочку кушали...
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9k
harlamov 2 часа назад
А не проще ли полицию было вызвать?
Унтерменши конечно эталонные. Таких прилюдно давить трамваями надо.
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Кончита Вурст больше всех выё.бывалась.
Нынче можно за бороду сразу лет на 20 закрывать. Это либо педерасты, либо обезьяны, либо вообще попЫ
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13k
Объект реальности 2 часа назад
надо было переехать их к херам и сотрясения бы небыло.
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17k
babuby 2 часа назад
Организованное нападение. Года по три этим обезьянам за такое впаять, пусть подумают.
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40k
Элек Мек 2 часа назад
На кол это быдло.
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