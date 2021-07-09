Пьяные хулиганы вышли на трамвайные пути и избили вагоновожатого

Мужчина получил сотрясение мозга и многочисленные ссадины и синяки.Поздно ночью 13 июня 2021 года, в 23 часа 30 минут, на Бульваре Рокоссовского пьяные бандиты вышли на трамвайные пути и перекрыли движение трамвая! Третий их собутыльник находился рядом. Перекрытие длилось несколько минут! После переговоров водителя с хулиганами через лобовое стекло водитель вышел чтобы освободить пути для движения по маршруту. Разговор не получился, началась потасовка. В итоге водитель получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Требую от полиции и прокуратуры города Москвы расследовать данный случай и наказать лиц перекрывших трамвайные пути и избивших водителя находящегося на рабочем месте и выполнявшего свои должностные обязанности.