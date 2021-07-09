Пьяные хулиганы вышли на трамвайные пути и избили вагоновожатого

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В сети появилось видео с избиением водителя трамвая подвыпившими мужчинами. Хулиганы вышли на трамвайные пути и остановили общественный транспорт. Затем они начали пререкаться с вагоновожатым, вынудили его выйти из салона и избили.
Мужчина получил сотрясение мозга и многочисленные ссадины и синяки.
Пишет глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин :
Поздно ночью 13 июня 2021 года, в 23 часа 30 минут, на Бульваре Рокоссовского пьяные бандиты вышли на трамвайные пути и перекрыли движение трамвая! Третий их собутыльник находился рядом. Перекрытие длилось несколько минут! После переговоров водителя с хулиганами через лобовое стекло водитель вышел чтобы освободить пути для движения по маршруту. Разговор не получился, началась потасовка. В итоге водитель получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Требую от полиции и прокуратуры города Москвы расследовать данный случай и наказать лиц перекрывших трамвайные пути и избивших водителя находящегося на рабочем месте и выполнявшего свои должностные обязанности.
Пишет глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин :
Поздно ночью 13 июня 2021 года, в 23 часа 30 минут, на Бульваре Рокоссовского пьяные бандиты вышли на трамвайные пути и перекрыли движение трамвая! Третий их собутыльник находился рядом. Перекрытие длилось несколько минут! После переговоров водителя с хулиганами через лобовое стекло водитель вышел чтобы освободить пути для движения по маршруту. Разговор не получился, началась потасовка. В итоге водитель получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Требую от полиции и прокуратуры города Москвы расследовать данный случай и наказать лиц перекрывших трамвайные пути и избивших водителя находящегося на рабочем месте и выполнявшего свои должностные обязанности.
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Смущает только, что событие произошло месяц назад, а депутат возбудился только сейчас. Значит за месяц, имея такой материал, ничего не сделано.
а самое смешное, что будут сидеть и извиняться, суки
Статья 116 Побои
Применяется, если телесные повреждения, нанесенные при избиении группой лиц, не причинили вреда здоровью.
Предусматривает следующие наказания, в зависимости от степени вины:
Штраф до 40000 рублей;
Обязательные работы до 240 часов;
Исправительные работы сроком на полгода;
либо Обязательные работы сроком до 360 часов;
Исправительные работы до двух лет;
Ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Тюремное заключение предусматривается только при наличии отягощающих обстоятельств.
Статья 117 УК РФ Используется, если побои носили систематический характер.
возможное наказание – ограничение свободы на срок до 7 лет.
Статья 115 УК РФ Умышленное нанесение легкого вреда здоровью Наказывается штрафом либо тюремным заключением на срок до двух лет.
Статья 112 (п. «г») УК РФ Умышленное причинение увечий средней тяжести
Применяется, если организму пострадавшего нанесен физический ущерб средней тяжести. Предусматривает ограничение свободы до 5 лет, но при отсутствии отягчающих обстоятельств возможны альтернативные меры, например: штраф, принудительные работы или арест.
Статья 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Наказание по данной статье самое строгое – лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Важно: Тяжесть причиненного ущерба здоровью потерпевшего может быть определена только после проведения обследования в медицинской организации и получения судебно-медицинского заключения.
Унтерменши конечно эталонные. Таких прилюдно давить трамваями надо.
Нынче можно за бороду сразу лет на 20 закрывать. Это либо педерасты, либо обезьяны, либо вообще попЫ