Второй день рождения немецких рабочих

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В немецком городе Боппард двое работников строительной компании чудом уцелели во время падения крана. Один из удерживающих многотонную машину тросов оборвался и кран рухнул на мужчин.
Инцидент произошел, когда два мобильных крана удерживали опрокинувшуюся строительную технику. Момент чудесного спасения рабочих попал на видео.
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