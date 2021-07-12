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Второй день рождения немецких рабочих

Второй день рождения немецких рабочих (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 08:09
Метки: Германия   видео   кран   повезло   происшествие   рабочие   
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В немецком городе Боппард двое работников строительной компании чудом уцелели во время падения крана. Один из удерживающих многотонную машину тросов оборвался и кран рухнул на мужчин.

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Метки: Германия   видео   кран   повезло   происшествие   рабочие   
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43k
doker 47 минут назад
Блин, если бы не защитные каски...
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3k
Vladimir Lysikov 6 минут назад
Я так и не понял - для чего они туда полезли?? Ну, пора сломанная там и что...?
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254
Юстас ЗаПутинцев 22 минуты назад
Немчура уже не та: кран перевернули, под грузом ходят, тросы лопаются.. это точно не украина?
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
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3k
Едондер пуп 42 минуты назад
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идёт строительство или подвешен груз (ц)
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