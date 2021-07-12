Второй день рождения немецких рабочих

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На волосок от гибели

Житель Индии успел поймать падающего с балкона мужчину

Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд

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