FISHKINET
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся... Как становились евнухами Как становились евнухами "Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала "Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход... Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и... Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в... Комментарии в разных группах к постам Комментарии в разных группах к постам Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу Антон Маренцев. Грузовики и автобусы Антон Маренцев. Грузовики и автобусы Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым... Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья На рабочем месте скучно не бывает! На рабочем месте скучно не бывает! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и она выросла красавицей «Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и... Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом поняла, что это её "изюминка" Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом...
Главная > Видео 
Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу

Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 08:16
Метки: видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   магазин   потасовка   
3965
1
1
Темнокожая женщина спровоцировала конфликт в магазине и вскоре пожалела об этом. Работающие на территории торговой точки азиаты не стали долго церемониться со скандалисткой и намяли ей бока.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   магазин   потасовка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
47
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 4 часа назад
Обезьяна ошиблась адресом. Она думала, что перед ней встанут на колени и поцелуют ее в задницу. А нет, азиаты не такие. Азиаты покрепче будут, чем белые.
Вот Лос Анджелес, 1992 год. Американцы корейского происхождения на крыше своего магазина отстреливаются от мародеров во время грабежей. Совсем не толерантно, зато эффективно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Алексей Полчаса назад
Вот видишь ,автор поста,они церемониться не стали.А ты церемонишься и боишься назвать негра -негром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer Полчаса назад
YLM
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Toxictofa 50 минут назад
Жирная обезьяна напала на престарелых драконов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Majul 51 минуту назад
Будет идиотам урок, что не все такие слабаки и не будут ни азиаты, ни русские на колени вставать перед чмом. Прикрываются своим бэлэмэ, ну-ну. Удачи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Dr.CrAzY 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Час назад
Обезьяна она везде обезьяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
trancer001 Час назад
Обезьянка в вольере)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Александрович 2 часа назад
Жёлтые расисты избивают чёрную расистку. 21-й век начинается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 2 часа назад
сначала подумал что они ее режут)как кавказцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 2 часа назад
Хорошо обезьяне насыпали бананов. БЛМщики совсем оху.ели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Марсианин 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor 2 часа назад
азиатам насрать на разборки белых и черных. если б не видео, может и пристрелил бы свиноматку породы черная свинья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Марсианин 2 часа назад
Не жалко. Ибо нельзя злить интеллигентного очкарика. Довести очкарика непросто, но последствия страшны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
androf888 2 часа назад
Везде такие особи есть))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mr.Poher 2 часа назад
Да, пузо такой не пробить. А голова будет вся в шишках, как в анекдоте.
Ей банан не продали? Или не подарили?
Больные они и глупые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
trak 2 часа назад
И никто не кричит , что женщину бьют , потому что обезьяна .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−32
Kirill Samuilov 2 часа назад
Хотела абсолютного равноправия, она его получила, что не так? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Денис 2 часа назад
По ходу этой негро-жиробасине не разрешили на халяву бухлища взять. Надо было ей в рот выстрелить.
Азиаты терпеливый народ, но молодцы, что стволы держат наготове.
Впрочем в пендосии по-другому уже, слава Богу, нельзя.
Правильной дорогой идут дорогие "партнёры".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Покупатель вступился за охранников в магазине Покупатель вступился за охранников в магазине Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание Один против четверых: утренняя драка в омском дворе Один против четверых: утренняя драка в омском дворе Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

495771



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Врач назвал причину, по которой они всегда отказываются показывать беременным девушкам снимки мрт
1
43
Врач назвал причину, по которой они всегда отказываются показывать беременным девушкам...
Преступление и "наказание"
2
346
Преступление и "наказание"
﻿
Набирающие популярность
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
0
2
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
Убийство в Греции: раскрыть преступление помогли "умные часы"
2
28
Убийство в Греции: раскрыть преступление помогли "умные часы"
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#подборка#футбол#автомобили#дтп#аварии#природа#авто аварии
#Юмор#история#люди#кино#автомир#приколы#сша#прикольные#конфликт#коронавирус
#интересно#интересное#факты#СССР#в мире#Россия#фотографии#Разное#девушки#прикол

На что жалуетесь?

Вернуться