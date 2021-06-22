Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу

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Темнокожая женщина спровоцировала конфликт в магазине и вскоре пожалела об этом. Работающие на территории торговой точки азиаты не стали долго церемониться со скандалисткой и намяли ей бока.
Один из посетителей магазина запечатлел потасовку на видео.
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Новости партнёров
Вот Лос Анджелес, 1992 год. Американцы корейского происхождения на крыше своего магазина отстреливаются от мародеров во время грабежей. Совсем не толерантно, зато эффективно.
Ей банан не продали? Или не подарили?
Больные они и глупые.
Азиаты терпеливый народ, но молодцы, что стволы держат наготове.
Впрочем в пендосии по-другому уже, слава Богу, нельзя.
Правильной дорогой идут дорогие "партнёры".