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Мужчина переоценил свои возможности во время потасовки

Мужчина переоценил свои возможности во время потасовки

Автор:
16 марта 2023 09:50
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   нокдаун   потасовка   удар   
1237
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1

Сотрудник авиакомпании вступил в спор с мужчиной. Очень скоро словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

Сотрудник нанёс неожиданный удар и через несколько секунд пожалел об этом.


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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   нокдаун   потасовка   удар   
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8  комментариев
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74k
Viktor Час назад
Ежели не умеешь ветками махать, хренас ты драться лезешь?
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 15 секунд назад
Тот самый редкий когда я на стороне ниггера.
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19k
anpetrof 2 минуты назад
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4k
brotherirk 12 минут назад
абизьянка вингс
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1k
Alex 48 минут назад
1:0 в пользу шоколадного
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26k
Serg2001 58 минут назад
Пухляш ударил исподтишка, когда темнокожий спортсмен смотрел в другую сторону. И руки у него были заняты наушниками. Да и удар то, если честно, больше на пощечину был похож. Не знаю, в чем там суть конфликта, но в данном случае всё по делу получилось...
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1k
rudenkov Час назад
Сотрудника - уволить! Слабак!
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