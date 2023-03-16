Мужчина переоценил свои возможности во время потасовки

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Сотрудник авиакомпании вступил в спор с мужчиной. Очень скоро словесная перепалка переросла в рукоприкладство.
Сотрудник нанёс неожиданный удар и через несколько секунд пожалел об этом.
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