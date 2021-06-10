Массовая драка в центре Кургана

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Возле одного из баров в Кургане произошла массовая драка, в которой приняли участие более десяти человек. Мужчин пытались разнимать находившиеся наподалеку женщины, однако результата это не принесло.
В каком состоянии сейчас находятся избитые неизвестно. В СМИ появилась информация, что в медицинские учреждения с телесными повреждениями после конфликта никто не обращался.
Сотрудниками полиции на месте драки был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он оказал сопротивление и был доставлен в отдел полиции.
Сотрудниками полиции на месте драки был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он оказал сопротивление и был доставлен в отдел полиции.
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Кто пишет, что типа не хорошо, что толпой двоих оприходовали: смею предположить, что большая часть толпы хотела замять конфликт и отправить всех участников по домам, ровно до взмаха ноги- потом теже самые "свидетели" и "разниматели драки", после ударов ногой по лицу, превращаются в полноценных участников драки с реваншистким настроем.
Вот так, возможно, эти двое и выпросили люлей, в конфликте, который начинается с банального синего барагоза.
Очень нехорошо.
С тяжелыми последствиями, возможно