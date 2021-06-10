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Массовая драка в центре Кургана

Массовая драка в центре Кургана (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 10:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   курган   массовая драка   
1618
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Возле одного из баров в Кургане произошла массовая драка, в которой приняли участие более десяти человек. Мужчин пытались разнимать находившиеся наподалеку женщины, однако результата это не принесло.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   курган   массовая драка   
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36  комментариев
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14k
Serg2001 2 часа назад
Такое впечатление, что драка проходила в формате "каждый сам за себя". А голоторсый все-таки выпросил себе [мат]@лей.
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47
cdzpm 4 минуты назад
У меня такое впечатление, что чувак в жилетке присядет надолго. Он бросил голоторсого и похоже сломал ему шею. Синька зло!
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5k
IceBazooka 17 минут назад
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465
ФишкинДруг 22 минуты назад
Получили по соплям синегалы за дело я думаю,но перебарщивать с ударом лежачего в голову с ноги и втыкать в бетон\асфальт головой со спины не стоило ...Можно и срок получить.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Животные, мля
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7k
Влад Полчаса назад
синеголого норм воткнули
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34k
Олег 36 минут назад
я тоже был молодым, тоже дрались. Но никогда толпой не добивали лежачего.
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16k
Александр 2 часа назад
Не знаю предыстории конфликта, но Брюс Ли хотел драки, и он ёё получил.

Кто пишет, что типа не хорошо, что толпой двоих оприходовали: смею предположить, что большая часть толпы хотела замять конфликт и отправить всех участников по домам, ровно до взмаха ноги- потом теже самые "свидетели" и "разниматели драки", после ударов ногой по лицу, превращаются в полноценных участников драки с реваншистким настроем.

Вот так, возможно, эти двое и выпросили люлей, в конфликте, который начинается с банального синего барагоза.
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5k
ваня панкин 2 часа назад
вот после такого мало кто будет любить русских, дебилы нах...
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Синеносые быдлодемоны.....
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25
Андрей 2 часа назад
И эти люди ещё тычут в хачиков ? Бьют из под тишка ,по несколько человек на одного, лежачих !
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224
Серега Андрей Полчаса назад
Им можно,они же не хачики.И детей можно с шестого этажа скидывать,и стариков избивать.Хачикам нельзя.
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
На 50-й секунде неплохо провел прием, года на 1,5 потянет
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1k
Лёха 2 часа назад
Отхватили русские,а 3,14здил кто?
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23k
Vazari 2 часа назад
Тот, кто на 50-ой секунде, броском с прогибом воткнул голыша в асфальт-тот преступник однозначно. А голыш, если выжил и не стал инвалидом, считай нереально повезло.
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224
Серега Мафусаил Полчаса назад
Это по любому не русский.Это загримированный под русского кавказец.Русский не мог такого сделать.Вообще все преступления,которые якобы совершают славяне,делают кавказские агенты,загримированные под славян.А вы не знали?
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15k
Денис 2 часа назад
Я думаю, что если бы все эти "драчуны" там бы и подохли, общество бы многого не потеряло бы.
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
По ходу дела тот, что прогибом кинул присядет... и поделом! Тишком подбежал, схватил и бросил... шкура, так только шакалье поступает.
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Ай, как нехорошо он его прокинул.
Очень нехорошо.
С тяжелыми последствиями, возможно
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757
Довер Иванович 2 часа назад
Ура!!! скоро у меня командировка туда.
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11k
Bill 2 часа назад
Ну, "более 10 человек" - это не массовая.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор на выгуле... рукалицо
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12k
alexis 2 часа назад
Там не жмур случаем?
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40
Javier alexis 2 часа назад
Да нет, спать лёг. У пьяньчуры все на расслабоне. И с 5-го этажа падают и хотьбы хны
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