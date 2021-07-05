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П‌арень попал‌ ‌под‌ ‌грузовик‌ ‌из-за‌ ‌облаявшей его собаки

П‌арень попал‌ ‌под‌ ‌грузовик‌ ‌из-за‌ ‌облаявшей его собаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 08:58
Метки: Турция   видео   пес   происшествие   собака   стамбул   
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В Стамбуле бездомный пёс неожиданно начал лаять на проходившего мимо пешехода. Парень попытался увернуться‌, ‌выскочил‌ ‌на‌ ‌проезжую‌ ‌часть‌ ‌и ‌был сбит ‌грузовиком.

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Метки: Турция   видео   пес   происшествие   собака   стамбул   
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Свирепый Бамбр Час назад
Ты неделю без инета сидел? Тут уже 25 раз его выкладывали.
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549
Nik-kolla 22 минуты назад
Вот же тварь блохастая.
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−34
☣️Месть печенегов☣️ 51 минуту назад
Забавно. У меня на работе есть пара собачниц, которые на любой подобный случай будут орать "собака просто так не нападает, человек вёл себя неправильно".

Кстати, в Турции действительно много бездомных собак (наверное стерелизованных), которые валяются на пляжах, тротуарах, между столиками уличных кафе. У них миски с кормом, сами они отъевшиеся и тихие. Но не очень приятно лежать на пляже, когда над тобой проходит такая тушка. Да и срут они вряд ли в пакетик. А если ты с детьми, а они вдруг громко крикнут рядом с собакой, а если вдруг нечаянно наступят....
В общем - считаю подобную политику не лучшей. Уж если зоозащитникам так нравится - организовавайте приюты
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