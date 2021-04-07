Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики

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Камера наблюдения запечатлела сообразительного и хитрого пса, который умеет заметать следы. Проживающее вместе с хозяином в Китае животное стащило из холодильника мороженое, съело его, а затем избавилось от улик.
Хитрый пёс, который умеет заметать за собой следы.
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Иначе хитрый собакирен или с котом поделился бы! Или бы коту пустую упаковку подбросил бы!