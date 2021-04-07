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Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики

Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 12:29
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   китай   кража   мороженое   пес   прикол   собака   
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Камера наблюдения запечатлела сообразительного и хитрого пса, который умеет заметать следы. Проживающее вместе с хозяином в Китае животное стащило из холодильника мороженое, съело его, а затем избавилось от улик.

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Метки: видео   животные   китай   кража   мороженое   пес   прикол   собака   
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4  комментария
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698
likiloki 54 минуты назад
Собака обучена делать это - сразу видно
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12k
Yasen_Perec 6 минут назад
Был бы каким нибудь той-терьером или чихуёй, мозгов бы не хватило. Даже на украсть.
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128
Андрей Полчаса назад
Кота в доме точно нет!
Иначе хитрый собакирен или с котом поделился бы! Или бы коту пустую упаковку подбросил бы!
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60k
Viktor 46 минут назад
Дрессировка великая вещь!
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