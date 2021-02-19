Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка

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Пёс попытался тайком принести домой найденное им на улице лакомство, однако его наблюдательная хозяйка не позволила сделать это. Девушка быстро раскусила замысел хитреца и вынудила четвероногого друга бросить трофей.
Не помогла даже его блестящая актерская игра. Видео нужно смотреть со звуком.
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