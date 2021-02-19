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Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка

Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 11:25
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   пёс   собака   хаски   
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Пёс попытался тайком принести домой найденное им на улице лакомство, однако его наблюдательная хозяйка не позволила сделать это. Девушка быстро раскусила замысел хитреца и вынудила четвероногого друга бросить трофей.

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Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   пёс   собака   хаски   
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447
Рафаэль Час назад
Прям настроение поднялось!!!
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192
*опа 10 минут назад
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7k
bum-bum 12 минут назад
мой если сильно хитрожопит, сразу подзатыльник выхватывает, сразу всё выплевывает
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251k
Booharik 58 минут назад
Возмущается пёсель.
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9k
quam mordet Час назад
Это не какой-нибудь там педигри, это трофей, понимать надо! Понижает самооценку у собакена.
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Еще такой ворчит на нее в ответ)))))
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