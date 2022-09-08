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Собака играет с воздушным шариком на улице

Собака играет с воздушным шариком на улице

Автор:
08 сентября 2022 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Турция   видео   воздушный шар   позитив   развлечение   собака   стамбул   
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В турецком городе Стамбул мужчина запечатлел жизнерадостную бездомную собаку. Животное раздобыло где-то воздушный шар в форме сердца и принялось с ним играть.
Маленькие радости жизни.

Источник:

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Метки: Турция   видео   воздушный шар   позитив   развлечение   собака   стамбул   
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