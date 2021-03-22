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Взорвавшийся аккумулятор смартфона чуть не покалечил мужчину

Взорвавшийся аккумулятор смартфона чуть не покалечил мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 09:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Телефон   Турция   аккумулятор   взрыв   видео   происшествие   смартфон   
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Видеокамера, установленная в одном из магазинов по продаже и ремонту телефонов в Турции, запечатлела момент взрыва аккумуляторной батареи смартфона. Лежащий на прилавке аккумулятор внезапно вспыхнул, взорвался и отлетел в голову одного из посетителей.

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Метки: Телефон   Турция   аккумулятор   взрыв   видео   происшествие   смартфон   
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14  комментариев
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6k
Игорь 2 часа назад
самонаводящийся аккумулятор
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4k
просто Дмитрий 52 секунды назад
Особенно понравились комментарии свидетелей....
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13
vtoroyshans 14 минут назад
ножом наверно выковыривали с телефона
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1k
Сергей Черныш Полчаса назад
Самонаводящийся боевой аккумулятор.
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105
робт Час назад
хз какое то, у меня в телефонах 2 акка вздувались пузырями аж крышка отстегивалась, один еще приклеен был, пока отдирал его от корпуса загибал углом, потом ради эксперимента с 9 этажа сбросил на асфальт и ничего не бумкнуло
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7k
Вася робт Час назад
проткни литиевый акк шилом или гвоздём..
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105
робт Вася 50 минут назад
не спасиб, да и на видео никто ничего не протыкал
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Я чет так и не понял откуда этот снаряд прилетел
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105
робт Shtoppi Час назад
0:40 белая штука на витрине
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10k
net 2 часа назад
Этот бум неспроста)) я "пункт назначения" не забыл. аккум сначала прицелился в него, потом бахнул.
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33k
AGM net Час назад
на 0.25 скорости видно как он поворачивается) специально посмотрел
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10k
net AGM 42 минуты назад
Ему похоже пора в церковь, мечеть или к шаманам, смотря в кого он там верит)))
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13
vtoroyshans net 12 минут назад
уму уже не спастись, далее будет взбесившаяся тесла а потом сумасшедший беспилотник если тесла не справится
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Продаваны-перекупы б\у шных телефонов на "Савеле" и "Горбушке" :
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