Взорвавшийся аккумулятор смартфона чуть не покалечил мужчину

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Видеокамера, установленная в одном из магазинов по продаже и ремонту телефонов в Турции, запечатлела момент взрыва аккумуляторной батареи смартфона. Лежащий на прилавке аккумулятор внезапно вспыхнул, взорвался и отлетел в голову одного из посетителей.
Мужчина оперативно снял с себя воспламенившуюся одежду и практически не пострадал.
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