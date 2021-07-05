Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара

В матче 1/4 финала чемпионата Европы между командами Италии и Бельгии, итальянский футболист Чиро Иммобиле упал в штрафной соперников и начал корчиться от боли. Однако, как только его команда забила гол, симулянт поднялся и как ни в чем ни бывало побежал праздновать с остальными игроками.

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Судьи никак не отреагировали на этот инцидент. Матч окончился со счетом 2:1 в пользу Италии.