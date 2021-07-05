Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара

1362
1
1
В матче 1/4 финала чемпионата Европы между командами Италии и Бельгии, итальянский футболист Чиро Иммобиле упал в штрафной соперников и начал корчиться от боли. Однако, как только его команда забила гол, симулянт поднялся и как ни в чем ни бывало побежал праздновать с остальными игроками.
Судьи никак не отреагировали на этот инцидент. Матч окончился со счетом 2:1 в пользу Италии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчины всегда остаются детьми
- Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители
- Футбольный тренер на эмоциях поставил арбитра в один ряд с Гитлером и Наполеоном
- Лыжницу пришлось эвакуировать на вертолете после жуткого падения на соревнованиях в Италии
- Футболист проверил на прочность защитника, три раза подряд попав в него мячом
46
Понравилось46
Новости партнёров
раз - и желтая за симуляцию.
вот прям на глазах бы это кривляние исчезло.
Превозмогая боль,
Пошел на поле боя
И спрятался на нем!