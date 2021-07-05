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Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара

Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 08:39
Сообщество : Спорт
Метки: Бельгия   видео   евро2020   италия   симулянт   симуляция   спорт   футбол   
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В матче 1/4 финала чемпионата Европы между командами Италии и Бельгии, итальянский футболист Чиро Иммобиле упал в штрафной соперников и начал корчиться от боли. Однако, как только его команда забила гол, симулянт поднялся и как ни в чем ни бывало побежал праздновать с остальными игроками.

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Метки: Бельгия   видео   евро2020   италия   симулянт   симуляция   спорт   футбол   
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12  комментариев
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5k
Константин 2 часа назад
вот что гол животворящий делает!
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15k
Serg2001 7 минут назад
Итальянцы были первыми, которых журналисты попалили как они репетировали правдоподобную симуляцию. Еще лет 15 назад. Вроде как нанимали специалиста из кинематографа, который показывал, как эффектнее падать, кататься и корчиться от боли. Как по мне, по таким моментам можно и нужно дисквалификацию давать на полгодика. Уж больно противно смотреть.
Ссылка www.youtube.com
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494
робт 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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8k
Majul Полчаса назад
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1k
Константин 43 минуты назад
почему бы VARу и такими моментами не заняться?
раз - и желтая за симуляцию.
вот прям на глазах бы это кривляние исчезло.
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2k
Андрей 48 минут назад
Высокооплачиваемые петухи
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Петухи они такие, да...
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40k
Александр Час назад
Это норма для итальянского футбола.
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11k
ss Час назад
Дешёвка.
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Ничего ты не понимаешь,называется это собрав всю волю , превозмогая боль.
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