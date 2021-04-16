«Подобную реакцию вызвало лишь одно решение арбитра. В конце матча удалили моего ключевого игрока в спорном, как мне казалось, эпизоде. В единоборстве с соперником он упал, а после его оппонент откинул мяч, за что ему полагалась желтая карточка. Вместо этого предупреждение показали моему игроку, а для него оно было уже вторым. Я пытался узнать, с чем связано такое решение, но объяснений не получил, из-за чего эмоции меня захлестнули.Уже потом я зашел в судейскую, чтобы расставить все точки по местам. Арбитры показали мне видео, на котором видно, как мой футболист, уже лежа на газоне, зацепил ногой соперника. Что тут говорить — за это действительно стоило показать карточку, поэтому признал ошибку и принес извинения. И завтра после очередного матча сделаю это еще раз публично...»