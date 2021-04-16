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Футбольный тренер на эмоциях поставил арбитра в один ряд с Гитлером и Наполеоном

Футбольный тренер на эмоциях поставил арбитра в один ряд с Гитлером и Наполеоном (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 10:42
Сообщество : Спорт
Метки: арбитр   видео   интервью   спорт   судья   тренер   футбол   
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Тренер футбольной команды РИНХ Виктор Зубченко после матча Национальной студенческой лиги против КалмГУ (2:1) остался недоволен решением арбитра и дал фееричное интервью.

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Метки: арбитр   видео   интервью   спорт   судья   тренер   футбол   
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