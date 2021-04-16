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Тренер футбольной команды РИНХ Виктор Зубченко после матча Национальной студенческой лиги против КалмГУ (2:1) остался недоволен решением арбитра и дал фееричное интервью.
«Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавидимых человек, которые у меня есть на этой планете, Гитлера и Наполеона и поставить между ними судью, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью. Это просто ужас какой-то...», – сказал тренер Виктор Зубченко после матча.
В интервью порталу tele-sport.ru тренер рассказал о причинах столь резких слов:
«Подобную реакцию вызвало лишь одно решение арбитра. В конце матча удалили моего ключевого игрока в спорном, как мне казалось, эпизоде. В единоборстве с соперником он упал, а после его оппонент откинул мяч, за что ему полагалась желтая карточка. Вместо этого предупреждение показали моему игроку, а для него оно было уже вторым. Я пытался узнать, с чем связано такое решение, но объяснений не получил, из-за чего эмоции меня захлестнули.
Уже потом я зашел в судейскую, чтобы расставить все точки по местам. Арбитры показали мне видео, на котором видно, как мой футболист, уже лежа на газоне, зацепил ногой соперника. Что тут говорить — за это действительно стоило показать карточку, поэтому признал ошибку и принес извинения. И завтра после очередного матча сделаю это еще раз публично...»
«Подобную реакцию вызвало лишь одно решение арбитра. В конце матча удалили моего ключевого игрока в спорном, как мне казалось, эпизоде. В единоборстве с соперником он упал, а после его оппонент откинул мяч, за что ему полагалась желтая карточка. Вместо этого предупреждение показали моему игроку, а для него оно было уже вторым. Я пытался узнать, с чем связано такое решение, но объяснений не получил, из-за чего эмоции меня захлестнули.
Уже потом я зашел в судейскую, чтобы расставить все точки по местам. Арбитры показали мне видео, на котором видно, как мой футболист, уже лежа на газоне, зацепил ногой соперника. Что тут говорить — за это действительно стоило показать карточку, поэтому признал ошибку и принес извинения. И завтра после очередного матча сделаю это еще раз публично...»
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