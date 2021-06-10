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Болельщики освистали футболистов, вставших на колено в поддержку BLM

Болельщики освистали футболистов, вставших на колено в поддержку BLM (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 09:45
Сообщество : Спорт
Метки: Black Lives Matter   blm   болельщики   венгрия   видео   освистали   спорт   футбол   
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Перед товарищеским матчем сборных Ирландии и Венгрии, проходившим в Будапеште, ирландские футболисты преклонили колено, выражая солидарность движению Black Lives Matter. Пришедшие на матч болельщики не разделяли ценности спортсменов и освистали их.

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Метки: Black Lives Matter   blm   болельщики   венгрия   видео   освистали   спорт   футбол   
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13  комментариев
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14k
Габит Калыков Час назад
Потому что нормальные люди понимают, что нынешнему поколению незачем просить прощения у потомков бывших рабов.
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2k
Mellivora 11 минут назад
Мля,как те мартышки, из-за океана пришла установка и все кинулись исполнять....
Очнитесь. Установка протухла. Выборы в США прошли.
И жизни негров снова не имеют значения.
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9k
Мафусаил 23 минуты назад
Я когда смотрел, тоже свистел, вертел я на кую это движение!
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35
Javier Полчаса назад
Перегиб очередной
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15k
Денис Полчаса назад
меня одного позабавил комментатор на английском? Который сказал про то, что футболисты встали на колено типа против расизма. Крайне типичное англосаксонское передёрнивание и подтасовка фактов. На самом деле, футболисты встали на колено в знак поддержки BLM. BLM это не про антирасизм - это движение исключительно в защиту прав негров. И всё. Проблемы белых, жёлтых, латиносов и прочего - это их не волнует
Я уверен, что бОльшая часть футболистов Венгрии и фанов - не расисты и если бы преклонение колена было бы антирасистким знаком - они бы ему последовали. А так...превышение полномочий офицером полиции в отношении судимого негра-нарика в Штатах и вся Венгрия должна пасть ниц? С какой это радости.

Да и вообще - преклонять колени можно перед флагом, ну можно ещё в церкви, наверное. Кто верит. Но ради какой-то там BLM... Бред
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8k
Majul 40 минут назад
Никогда не думал, что это скажу. Футбольные болельщики молодцы в данном случае.
Мир, вернее нормальные люди, начинают потихоньку отходить от застившей глаза пелены бэлэмэ
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5k
Константин Безумов 47 минут назад
«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного не понятно. Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитету. Где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом. Безусловно, мы все едины в борьбе против расизма. И мы показали свою позицию, перед гонкой надев футболки с надписью «Конец расизму»
Пилот формулы 1 Даниил Квят
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10k
котегRUS 53 минуты назад
кино и немцы..

негры наверное в ахуе..))))
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6k
insaider Час назад
Пора уже гомосека в сакральную жертву принести!
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