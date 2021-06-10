Болельщики освистали футболистов, вставших на колено в поддержку BLM

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Перед товарищеским матчем сборных Ирландии и Венгрии, проходившим в Будапеште, ирландские футболисты преклонили колено, выражая солидарность движению Black Lives Matter. Пришедшие на матч болельщики не разделяли ценности спортсменов и освистали их.
Футболисты сборной Венгрии также не стали поддерживать акцию. Некоторые спортсмены лишь указали на надпись "Respect" на рукаве своей футболки.
Матч завершился нулевой ничьей.
Матч завершился нулевой ничьей.
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Очнитесь. Установка протухла. Выборы в США прошли.
И жизни негров снова не имеют значения.
Я уверен, что бОльшая часть футболистов Венгрии и фанов - не расисты и если бы преклонение колена было бы антирасистким знаком - они бы ему последовали. А так...превышение полномочий офицером полиции в отношении судимого негра-нарика в Штатах и вся Венгрия должна пасть ниц? С какой это радости.
Да и вообще - преклонять колени можно перед флагом, ну можно ещё в церкви, наверное. Кто верит. Но ради какой-то там BLM... Бред
Мир, вернее нормальные люди, начинают потихоньку отходить от застившей глаза пелены бэлэмэ
Пилот формулы 1 Даниил Квят
негры наверное в ахуе..))))