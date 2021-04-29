533
1
1
Курьезный момент матча немецкой футбольной лиги попал на видео. Один из футболистов проверил на прочность защитника команды соперника, "расстреляв" его мячом.
Бинго! И за что он его так невзлюбил?
Источник:
Ссылки по теме:
- Африканский телеведущий забавно читает спортивные новости на английском языке
- Как ведут себя некоторые люди после первых занятий в тренажерном зале
- Понты не довели до добра
- Какие-то странные у вас помехи
- Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители
21
Понравилось21
Новости партнёров