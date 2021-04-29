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Футболист проверил на прочность защитника, три раза подряд попав в него мячом

Футболист проверил на прочность защитника, три раза подряд попав в него мячом (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 13:23
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   прикол   спорт   удар   футбол   футболист   
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Курьезный момент матча немецкой футбольной лиги попал на видео. Один из футболистов проверил на прочность защитника команды соперника, "расстреляв" его мячом.

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Метки: Юмор   видео   прикол   спорт   удар   футбол   футболист   
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4  комментария
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427
DRMORO2 Полчаса назад
напомнило, улыбнуло.
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1k
GUSAR 16 минут назад
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267
Murrieta 50 минут назад
Удар, ещё удар и ещё один удар! Даааа, таких люлей футболист давно не получал!
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13k
Serg2001 Час назад
Это явно что-то личное... ))
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