Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)

Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года

Понты не довели до добра

Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители

Африканский телеведущий забавно читает спортивные новости на английском языке

Какие-то странные у вас помехи