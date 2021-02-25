Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители

1520
1
1
Футболист гватемальского клуба "Батанекос" Росбин Рамос попытался симулировать травму. Во время матча с командой "Депортиво Сан-Лоренцо" он поднял с земли брошенный зрителем предмет, приложил к своей голове и начал кататься по газону, имитируя боль.
Судья проигнорировал не самые лучшие актёрские навыки футболиста и игра продолжилась. В итоге команда симулянта проиграла со счетом 1:3.
Действиями спортсмена заинтересовался дисциплинарный комитет Гватемалы. Он намерен в скором времени дать оценку действиям футболиста.
Действиями спортсмена заинтересовался дисциплинарный комитет Гватемалы. Он намерен в скором времени дать оценку действиям футболиста.
Источник:
Ссылки по теме:
- Игра в футбол при помощи дыхания
- Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года
- Какие-то странные у вас помехи
- Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии
- Африканский телеведущий забавно читает спортивные новости на английском языке
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...