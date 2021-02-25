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Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители

Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 08:09
Сообщество : Спорт
Метки: видео   симулянт   симуляция   спорт   футбол   футболист   
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Футболист гватемальского клуба "Батанекос" Росбин Рамос попытался симулировать травму. Во время матча с командой "Депортиво Сан-Лоренцо" он поднял с земли брошенный зрителем предмет, приложил к своей голове и начал кататься по газону, имитируя боль.

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Метки: видео   симулянт   симуляция   спорт   футбол   футболист   
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13  комментариев
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1k
Basket 49 минут назад
Для сравнения.
Ссылка youtu.be
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1k
Андрей 16 минут назад
Ну как бы за футболистов мужиков уже давненько стыдно за их соплежуйство...
Ссылка coub.com
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20k
Mike Miller 18 минут назад
Он это сделал в ответочку на "мучения" игрока команды соперника. Дескать, я так же могу довести ситуацию до абсурда.
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354
EM 54 минуты назад
Один вопрос: а зачем?
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392
*опа 59 минут назад
Футболисты - они такие....
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17k
anpetrof Час назад
Не верю
...
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1k
crownanniversury Час назад
В детстве играли на коробке во дворе , так были ребята из секций футбольных. Играли конечно на порядок лучше нас, жёстче корпусом , точнее в пасе и ударах.. Не симулянты , кроме одного! Тот тоже вот так катался на земле .после "рядовой" борьбы за мяч!)) Как он вечно переживал за игры , как на кубке УЕФА )) Веныч погоняло было . Вениамин.
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12k
ЦСКА Час назад
Напомнило
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6k
Кружок ЦСКА Полчаса назад
Белые Росы ... классика)
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Недавно у нас подобное было. Крылья Советов с кем то играли, один из соперников рухнул на газон, хотя игрок Крыльев просто пробежал мимо, не дотронувшись. Вроде, ничего ему не было, даже не рассматривали.
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Футболист не получился. Попробую быть актёром
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8k
Vacony 2 часа назад
комики
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192
Дмитрий Vacony Полчаса назад
Поддерживаю. Только у вас как-то не правильно буква "Г" вначале слова написана
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Alonso

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