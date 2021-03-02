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Лыжницу пришлось эвакуировать на вертолете после жуткого падения на соревнованиях в Италии

Лыжницу пришлось эвакуировать на вертолете после жуткого падения на соревнованиях в Италии (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 08:28
Сообщество : Спорт
Метки: видео   девшука   италия   лыжи   лыжница   падение   спорт   
690
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Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли пострадала на соревнованиях по супергиганту (супергигантский слалом) на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фасса. 22-летняя спортсменка не справилась со скоростью, упала и оказалась в защитной сетке. После падения девушка буквально кричала от боли.

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Метки: видео   девшука   италия   лыжи   лыжница   падение   спорт   
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7  комментариев
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4
EE Час назад
Блин а что лыжи у нее не отстегнулись? Или у спортсменов такого нет, все жестко крепится. Видно как в сетке у нее нога на 180 градусов развернулась.
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70
Племянник Путина 20 минут назад
нефиг было крепы перетягивать
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14k
ВОВЧЕГ 22 минуты назад
При таком падении и шею легко сломать, хорошо что отделалась только ногой.
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218
Pi11igrim Полчаса назад
Винтовой перелом часто на лыжах бывает, если не отстегивается лыжа. Похоже крепят специально, чтобы не соскочила на скорости от удара. Там косточки по осколкам собирают. Здоровья ей.
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10k
Джон Уик 59 минут назад
Если только нога то заживет. Это спорт такой опасный
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94
bobobo Час назад
Вот он беспощадный профессиональный спорт во всей красе.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Пипец, здоровья ей
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