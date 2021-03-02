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Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли пострадала на соревнованиях по супергиганту (супергигантский слалом) на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фасса. 22-летняя спортсменка не справилась со скоростью, упала и оказалась в защитной сетке. После падения девушка буквально кричала от боли.
Во время падения норвежка получила перелом ноги. Гонка была прервана до эвакуации лыжницы на вертолете, который пришлось ждать около 20 минут.
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