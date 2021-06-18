Момент падения кабины фуникулера в Италии попал на видео

Авария произошла во время перевозки 15 пассажиров из курортного города Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре на гору Монтероне. Трос канатной дороги оборвался, когда люди находились в считанных сантиметрах от верхней точки маршрута. Кабина на большой скорости поехала вниз, упала с высоты 20 метров и покатилась по склону.



Жертвами крушения тогда стали 14 человек. Врачам удалось спасти жизнь только одному маленькому мальчику.