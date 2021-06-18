Момент падения кабины фуникулера в Италии попал на видео

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В сети появилось видео падения кабины фуникулера на маршруте Стреза-Моттароне в итальянских Альпах. Камеры наружного наблюдения запечатлели момент трагедии, произошедшей 23 мая.
Авария произошла во время перевозки 15 пассажиров из курортного города Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре на гору Монтероне. Трос канатной дороги оборвался, когда люди находились в считанных сантиметрах от верхней точки маршрута. Кабина на большой скорости поехала вниз, упала с высоты 20 метров и покатилась по склону.
Жертвами крушения тогда стали 14 человек. Врачам удалось спасти жизнь только одному маленькому мальчику.
Жертвами крушения тогда стали 14 человек. Врачам удалось спасти жизнь только одному маленькому мальчику.
Канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и начала свою работу после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.
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И раньше фуникулёрам не доверял, а теперь тот уж...
А так, конечно, жесткие кадры. Если представить себя внутри этой кабины, то становится совсем жутко...