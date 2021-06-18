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Момент падения кабины фуникулера в Италии попал на видео

Момент падения кабины фуникулера в Италии попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 09:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   италия   новости   трагедия   фуникулёр   
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В сети появилось видео падения кабины фуникулера на маршруте Стреза-Моттароне в итальянских Альпах. Камеры наружного наблюдения запечатлели момент трагедии, произошедшей 23 мая.

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Метки: видео   италия   новости   трагедия   фуникулёр   
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10  комментариев
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7k
Bubba_Wash 2 часа назад
жуть какая...
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2k
Mellivora 6 минут назад
Смертельный аттракцион.
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1k
Евгений Кондратьев Полчаса назад
15 пассажиров??? Из них 10 жиробасов, наверняка.
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14k
speaktr-st Полчаса назад
Ремонт на бумаге что-ли был сделан?
И раньше фуникулёрам не доверял, а теперь тот уж...
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13k
Minos Час назад
Это всё итоги коррупции и попустительства властей! Сейчас в европейских странах не модно думать о безопасности людей, сейчас можно думать о защите прав ЛГБТ и толерантности к беженцам. Это текст для упоротой либероты нашей.

А так, конечно, жесткие кадры. Если представить себя внутри этой кабины, то становится совсем жутко...
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2k
Дрочер Полоумный Час назад
И ведь практически доехали...
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695
Злодей 2 часа назад
коррупция, хули им.
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6k
Ivan 2 часа назад
Жесть... В Алматы на Кок-Тобе похожие ездили, со времён Союза.
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Земля пухом....Жаль ни в чем ни повинных людей.
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