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Последние секунды жизни опытного омского парашютиста

Последние секунды жизни опытного омского парашютиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   омск   парашют   парашютист   происшествие   трагедия   
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В субботу, 29 мая, 49-летний любитель парашютного спорта разбился на глазах у немногочисленных очевидцев в поселке Марьяновка. Мужчина был опытным парашютистом и совершил более тысячи прыжков.

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Метки: видео   омск   парашют   парашютист   происшествие   трагедия   
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25  комментариев
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11k
net 2 часа назад
Ну скачали вы видео со смертью человека, сюда его зачем выкладывать? Веселья в этом нет.
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Alexandr Barhudarov 17 минут назад
лихач, думал успеет выправить и встать на ноги в точку...
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2k
Zamkadysh (точка)Net 17 минут назад
BSBD
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7k
Garpia121 20 минут назад
Жаль человека.
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27k
Aleks Полчаса назад
Не понятно как опытный мог такое сделать на таком расстоянии от земли
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2k
Olegsky Полчаса назад
BSBD
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5k
Дельфин Красивый 47 минут назад
в АДок
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876
azuver 54 минуты назад
Есть не мало примеров того,что любители адреналина живут не долго.Один из примеров Итальянский экстремал Ули Эмануэле, который в 2014 году в вингсьюте пролетел через двухметровую дыру в скале, погиб в Швейцарии .У мужика более 2000 прыжков было.
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130
Шурман 56 минут назад
Блин прочувствовал все на себе
в 1997 году было примерно тоже самое
отрыв локтевого сустава с смещением осколков , крученный перелом колена , 3 ребра , разрыв селезенки , ушибы , сотрясение . В больничке пролежал с октября по июль
( спасибо собрали , на это все не закончилось . В 2017 году отказ правой стороны тела , возили на шок терапию , сделали селиконовоые протезы . Сейчас это все побаливает
Жалко мужика
покойся с миром .
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130
Шурман Vacony 23 минуты назад
Алмата . Аэродром Байсерке .
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130
Шурман Vacony 22 минуты назад
Честно сам довые , талку на прочность проверял .
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3k
Борис Карабанов Час назад
"Статистика знает всё"(с). Статистика знает какой процент прыжков с парашютом заканчивается трагически. Таким образом, не смотря на опыт, увеличивая количество прыжков, каждый "розовощёкий индивид" увеличивает вероятность трагического исхода очередного прыжка.
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50
Aleck Aleck Борис Карабанов 43 минуты назад
Теория вероятности будет с вами не согласна. Статистика говорит о вероятности одного прыжка, прыжки независимы друг от друга. Поэтому сколько раз бы вы не прыгали, вероятность исхода каждого прыжка будет всегда одна и та же.
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4k
Hemul_D Час назад
И где здесь опыт? Мне инструкторы сразу в голову вбили, если высота менее 50 метров, сидишь на жопе ровно и не дергаешься.
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130
Шурман Hemul_D 55 минут назад
На жопе ? или все таки чувствуешь как тебе яйца сжимают ? и сколько у тебя выходов ? я могу до стропы рассказать о каждом куполе с которым выходил .
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−53
v-50 2 часа назад
далетался.. значит все таки был не опытный, не смотря на столько удачных прыжков, самоуверенность зашкалила, а вообще, игра со смертью дело проигрышное 100%
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