Последние секунды жизни опытного омского парашютиста

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В субботу, 29 мая, 49-летний любитель парашютного спорта разбился на глазах у немногочисленных очевидцев в поселке Марьяновка. Мужчина был опытным парашютистом и совершил более тысячи прыжков.
Мужчина скончался до прибытия медиков.
«Заложил вираж, а скорость не погасил. Вот и всё. Не смог выпрямить купол», — рассказал порталу Om1.ru один из очевидцев.
«Заложил вираж, а скорость не погасил. Вот и всё. Не смог выпрямить купол», — рассказал порталу Om1.ru один из очевидцев.
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Метки: видео омск парашют парашютист происшествие трагедия
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Мне чуть меньше. Честно признать - уже не то состояние. Но я и не скачу козликом 18-ти летним. Мужикам скучно жить в мирное время... Вот и ищут себе кто парашюты, кто рыбалку, кто бухло.
короче, из серии "я тысячу раз так делал"