Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом

Уличная камера наблюдения запечатлела, как двое парней легко и непринужденно вскрыли автомобиль и залезли в салон. Затем к ним подъехал сообщник и необычным способом помог скрыться вместе с машиной.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября, в итальянском городе Криспано.
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Ребята так легко и непринужденно всё проделали...
В общем, у меня впечатление, что они там только таким образом тачки и угоняют))