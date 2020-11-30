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Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом

Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 09:10
Сообщество : Криминал
Метки: авто   видео   италия   люди   угон   угонщики   
3981
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Уличная камера наблюдения запечатлела, как двое парней легко и непринужденно вскрыли автомобиль и залезли в салон. Затем к ним подъехал сообщник и необычным способом помог скрыться вместе с машиной.

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Метки: авто   видео   италия   люди   угон   угонщики   
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13  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Почему руль не заблокировался? Они ведь ее не завели.
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masson84 4 минуты назад
Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом
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30k
Опаньки 54 минуты назад
Вива Италья!
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2k
Vladimir 55 минут назад
Продолжение фильма "Ограбление по-итальянски"
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7k
Клёст 2 часа назад
,,...угнали автомобиль необычным способом...,,
Ребята так легко и непринужденно всё проделали...
В общем, у меня впечатление, что они там только таким образом тачки и угоняют))
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2k
Агасфер Клёст Час назад
РосКосмос кусает локти? :-)
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Roman Агасфер 53 минуты назад
У нас тоже двери отжимают. Уж не знаю при чём тут роскосмос.
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9k
Злой Агасфер Полчаса назад
Предлагаешь угнать ракету у Маска?
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Агасфер Злой Полчаса назад
С Рогозиным на пару? Моментально загребут :-)
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