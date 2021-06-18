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Ведущий случайно выругался во время эфира

Ведущий случайно выругался во время эфира (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: ведущий   видео   ляп   новости   погода   телеляп   
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Даже самые известные телеканалы не застрахованы от ляпов и различных ошибок. Ведущий новостей решил рассказать о погоде в Краснодарском крае, но в какой-то момент запнулся и пожаловался на свой заплетающийся язык.

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Метки: ведущий   видео   ляп   новости   погода   телеляп   
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5k
hairov Час назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Карлсончек 22 минуты назад
Разве сейчас бывает прямой эфир? Кстати ведущий похож на брата Денчика, из "наркомана Павлика"
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21k
SerGProS 38 минут назад
Язык у ведущего заплетается?Увольнять к чертовой матери
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519
Алексей Гулевич 41 минуту назад
я чего то увидел на карте зомбича с глазами, открытым ртом и руками - очевидно ж ....
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359
Андрей Савов Час назад
Видимо совсем чудовищная погода еще тогда не дошла в Красноярский край
. Ведущий прогноз погоды узнал, одним емким словом обозначил масштабы чудовищности, красавчик.
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