Ведущий случайно выругался во время эфира

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Даже самые известные телеканалы не застрахованы от ляпов и различных ошибок. Ведущий новостей решил рассказать о погоде в Краснодарском крае, но в какой-то момент запнулся и пожаловался на свой заплетающийся язык.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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