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Офицер британского флота снималась в порно на секретной подлодке

Офицер британского флота снималась в порно на секретной подлодке (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   англия   видео   вмф   новости   подлодка   порно   прикол   скандал   флот   
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29-летнюю женщину-лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании уличили в создании порнороликов в интерьерах сверхсекретной подлодки. Женщина воплощала сексуальные фантазии вместе со своим молодым человеком, также моряком. Сейчас командование проводит служебное расследование.

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Метки: 360подмосковье   англия   видео   вмф   новости   подлодка   порно   прикол   скандал   флот   
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11  комментариев
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4k
Bartello Час назад
Не поверю пока ссылку не увижу.
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jonnyD 17 минут назад
Вот тебе и достижения феминизма ... Её офицером на подлодку , а она - пясту на фотку ..
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Александр Полчаса назад
А есть ссылка? Друг спрашивает, всегда мечтал увидеть интерьеры британских подлодок.
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10k
кира 46 минут назад
Теперь ждем репортажей с секретных подводных лодок США после приказа о приеме на службу трансгендеров.
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Matrix 49 минут назад
А ссылку можно для друга?
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19k
hebpat 54 минуты назад
Накажут, а всё потому что гетеро, было бы два педика, дали бы ордена Британской империи
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461
Serg Dex 56 минут назад
Разведданные неполные какие-то, где подписаться можно( сугубо из интереса к секретному объекту)
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7k
SSD Час назад
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vitenok Час назад
Где нормальное видео?
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