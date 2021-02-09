Офицер британского флота снималась в порно на секретной подлодке

29-летнюю женщину-лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании уличили в создании порнороликов в интерьерах сверхсекретной подлодки. Женщина воплощала сексуальные фантазии вместе со своим молодым человеком, также моряком. Сейчас командование проводит служебное расследование.
Контент с участием пары был доступен по подписке. По предварительным данным, в месяц ее клиентам нужно было платить по 15 долларов за просмотр.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца
- Унитаз устроил британцу пенную вечеринку
- Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины
- Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев
- Жизненная для ненавидящих свою работу людей сцена из популярного сериала
15
Понравилось15
Новости партнёров