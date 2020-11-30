В Италии женщинам показали, как сексуально делать покупки в магазинах

Показанное в шоу вызвало бурю отрицательных эмоций у представительниц слабого пола и итальянской общественности. Людей возмутила не только одежда девушки и подача материала, но и дата выхода программы. Дело в том, что сюжет вышел на итальянском телеканале накануне Международного дня борьбы с ликвидацией насилия в отношении женщин.



Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000-м году и призван обратить внимание на проблему насилия над женщинами во всех странах. Он ежегодно отмечается 25 ноября.



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