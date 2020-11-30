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В Италии женщинам показали, как сексуально делать покупки в магазинах

В Италии женщинам показали, как сексуально делать покупки в магазинах (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 14:36
Метки: видео   девушки   италия   скандал   соблазнение   шоу   
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В эфире итальянского шоу Detto Fatto показали сюжет о том, как соблазнять мужчин во время похода в продуктовый магазин. Танцовщица и преподавательница танцев на пилоне Эмили Анджелилло продемонстрировала походку с тележкой для покупок и показала, как эффектно доставать товары с верхней полки стеллажа.

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Метки: видео   девушки   италия   скандал   соблазнение   шоу   
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7  комментариев
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56k
Опиум для народа 55 минут назад
Еще надо ввести День борьбы с женским насилием над мужским мозгом.
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30k
Опаньки 3 секунды назад
ну хоть не Махалов
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15k
Flying Dutchmen. 11 минут назад
Так бы за ней ходил и ходил....
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9k
Serg2001 Полчаса назад
В Италии женщинам показали, как сексуально делать покупки в магазинах
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589
Hornet Полчаса назад
СБЕРмаркет - против.
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4k
SSD Час назад
В конце видео, если она так ходить будет у нас по магазину, или поколотят, или в дурку сдадут... + без маски)))
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