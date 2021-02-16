Горнолыжник смог остаться на лыжах после падения на скорости 110 км/ч

В России разработали литий-ионные аккумуляторы с повышенной емкостью и увеличенным циклом...

Один из самых безумных горнолыжных спусков в мире

Удача любит смелых! Лыжный побег от лавины

Впечатляющий спуск на лыжах

Когда катание на лыжах не задалось с самого начала

Норвежский прыгун с трамплина не сумел погасить скорость и перелетел через отбойник