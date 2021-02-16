Горнолыжник смог остаться на лыжах после падения на скорости 110 км/ч

Французский горнолыжник Максенс Музатон потерял управление на скорости более 110 км/ч во время прохождения трассы на чемпионате мира в Италии. Мужчина начал падать, однако сумел сгруппироваться и удержался на ногах.
Спортсмен потерял равновесия и начал падать, однако удачно развернулся и продолжил движение. Мужчина не получил серьезных травм.
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