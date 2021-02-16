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Горнолыжник смог остаться на лыжах после падения на скорости 110 км/ч

Горнолыжник смог остаться на лыжах после падения на скорости 110 км/ч (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 10:23
Сообщество : Спорт
Метки: видео   горнолыжник   италия   лыжи   спорт   спортсмен   
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Французский горнолыжник Максенс Музатон потерял управление на скорости более 110 км/ч во время прохождения трассы на чемпионате мира в Италии. Мужчина начал падать, однако сумел сгруппироваться и удержался на ногах.

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Метки: видео   горнолыжник   италия   лыжи   спорт   спортсмен   
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6  комментариев
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18k
Виталий Кот 51 минуту назад
красава ...
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24
Дима Овцын 9 минут назад
Комментаторы, на чешском?
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30k
Alex 13 минут назад
254 км/ч
Ссылка youtu.be
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Alex 17 минут назад
А бывает и так. Падение Хермана Маера.
Ссылка youtu.be
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1k
Роман Машков Полчаса назад
повезло
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1k
aklinks Полчаса назад
Повезло чуваку. врядли бы собрался после падения.
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