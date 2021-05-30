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За апрель в России открылось 26 новых производств

За апрель в России открылось 26 новых производств (1 видео)

Автор:
30 мая 2021 20:01
Метки: Россия   новости   производство   экономика   

За апрель в России открылось 26 новых производств.

Иван Иванов

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Метки: Россия   новости   производство   экономика   
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17k
babuby 2 часа назад
А сколько закрылось?
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1k
Чапай Час назад
Вот много людей минуснули новость. В связи с чем у меня вопрос.

Вы минусите потому, что вам не нравится что открылись эти производства?
Или их мало открылось? Тогда перечислите страны, где открылось больше.
Хотелось бы больше? Хотелось. Но разве это повод минусить эти?
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1k
Broscan Час назад
Автору!

Вань, это государственные компании?

Только без отмазок,ну прям Ща заживём и будет у тя и стариков хлеб с маслом!
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876
Сергей Час назад
посмотрел ролик.... новые цеха на уже существующих заводов, новые линии, увеличение объема уже существующего производства, сборочный цех, сварочный цех, вторая-третья очередь завода, новый завод в каком то холдинге (расширение производства в другом регионе) и др. У бизнеса есть тенденция расширяться и укрупнятся. Это не новые производства.
Как по мне, если из всех 11 минут ролика было запущено хотя бы одно действительно новое производство, будет хорошо. А так....
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1k
Росомаха 2 часа назад
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119
Knives22 Росомаха 53 минуты назад
Тебе соли прислать?
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2k
ддт 2 часа назад
Здесь такие темы наш народ не любит. Вот даже "вниз" не листал, но уверен что уже есть записи типа "а закрылось сколько?"......О! Точно! Прям ближайшая!
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