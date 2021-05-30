За апрель в России открылось 26 новых производств.

FISHKINET
Новое
Новое
Как выглядели настоящие индейцы более ста лет назад
Автор:
Юганск
Как погибла Command & Conquer
Автор:
Cherniy_IT
Добрые дела
Автор:
Anna
Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)
Автор:
SerDiTyi
Мы родом из СССР . Подборка фотографий 1970-80 годов
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Обнаженный оператор угодила в эфир с заместителем главреда "Дождя"
Сообщество:
Юмор
Инки перемещали камни на тысячи километров
Сообщество:
Исторические факты
Веселые картинки
Сообщество:
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Почему dota 2 такая популярная игра?
Сообщество:
Игромир
Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице
Сообщество:
Жить в России
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Летучая мышь "развернула" летевший из Индии в США самолет
Автор:
ZeroCharisma
Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба
Автор:
Forestdude
Бурятия вам не Россия? Учите, девчонки, матчасть!
Автор:
Mr.Adamson
Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке
Автор:
3dmonkey
Необычный мангал с электроприводом
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Еще одно доказательство того, что коты — жидкость
Автор:
Forestdude
Дружеский поединок домашней крысы и кота
Автор:
Mr.Adamson
Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу
Автор:
Mr.Adamson
Не стоит оставлять собаку одну в машине
Автор:
Mr.Adamson
Маленький рост не помеха!
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Спасение белки от агрессивных окуней
Автор:
ZeroCharisma
Решил пнуть голубя и пожалел об этом
Автор:
Mr.Adamson
Иглобрюхая рыба оказалась поклонницей селфи
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Просто для поднятия настроения - французкая зажигалочка Марион LMJM
Автор:
Dr.CrAzY
Спасательная операция с неожиданным финалом
Автор:
3dmonkey
Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом
Автор:
Alex Chebrikov
Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой
Автор:
Picard
Коротко об отдыхе некоторых девушек
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Петь не хочется, семья не сложилась. Как живет Юрий Антонов
Автор:
Юганск
Морские титаны. Русский флот 1900 - 1915 г
Автор:
Юганск
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Автор:
Юганск
Ленинград 1970: город, люди, автомобили
Автор:
Юганск
«Ах, как хочется вернуться...»
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Автор:
Dionysus
Новый дирижабль покажет авиапассажирам небо в алмазах
Автор:
Болонка королевы
Прыгуны в воду Red Bull покажут мастерство в торговом центре
Автор:
Болонка королевы
Школьница поставила мировой рекорд по счету в уме
Автор:
Болонка королевы
В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии
Автор:
HomMiss
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
В России думают обязать автовладельцев ставить алкозамки
Автор:
minimalism
Американцы вспомнили об открытии шоурума ГАЗ в США
Автор:
Евгений Кондратьев
Качок с битой напал на автомобиль в Киеве
Автор:
Picard
Водители, которые плевали на правила дорожного движения
Автор:
ZeroCharisma
Автовсячина
Автор:
БрОдЯгА
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Picard
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
Белка сделала шишечный тайник в автомобиле канадца
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Природа против автомобилей: подборка происшествий на дорогах со всего мира
Автор:
Vossen
Трагедия на Минском радиозаводе "Горизонт", тщательно скрываемая властями СССР
Автор:
Димон
На ралли в Ленобласти кувыркающийся автомобиль пролетел в сантиметрах от зрителей
Автор:
No Fear
В Казани из-за столкновения двух трамваем пострадали несколько человек
Автор:
Alex Chebrikov
В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту
Автор:
Dixi_Mole
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В Петербурге автобус врезался в мачту освещения и повис на ней
Автор:
Dionysus
Смертельное ДТП с переворотом в Новосибирске
Автор:
Alonso
Теперь и побазарим с тобой
Автор:
InfoVoin
Да уж, Вас девушек опасно обижать
Автор:
InfoVoin
Езда на заднем колесе с последующим ДТП
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Быстрая автомобилистка на «Мазде» из Ижевска «сделала уши»
Автор:
Johnny
Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку
Автор:
Johnny
Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
Автор:
Johnny
Авария дня. Мотоциклист получил тяжелые травмы в Новосибирске
Автор:
Johnny
Авария дня. Проезд на "красный" из Молдавии
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Mazda MX-5 «Art-Deco» — это уже не тюнинг, а настоящая автомобильная пытка
Автор:
Кот шашлык
Компания из Техаса построила Prius, предназначенный для охоты, и получилось довольно круто
Автор:
Кот шашлык
Ford Mustang в стиле блокбастера «Аватар» победил на тюнинг-шоу в Дубае
Автор:
RedBull
Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком
Автор:
Vossen
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Несколько строк и вся жизнь...Рассказ из старого блокнота
Автор:
Андрей Эйнав
Имитация кирпичной кладки из гипсовой штукатурки своими руками
Автор:
Никифоридис
По рюмочке
Автор:
Elena Tilzitskaya
Окуньки
Автор:
Elena Tilzitskaya
Щука рукотворная
Автор:
Elena Tilzitskaya
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
поделиться
27
ещё пост
За апрель в России открылось 26 новых производств
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Ольга Бузова сделала чистосердечное признание
Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона
В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару
Смешные и познавательные картинки
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
Недалекое прошлое
Смешные комментарии из соц.сетей
Зачем польские гусары носили крылья?
Просто гифки, всякие и разные
«Черные мстители»: банда, которая держала в страхе всю Москву
15 примеров мощной социальной рекламы
Сериалы, которые разрушают вашу семью
Любящий сын устроил кругосветное путешествие маме с болезнью...
Гифки
Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты
Прикольные картинки на выходные
В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы
Мизумена косолапая: Цветочек с сюрпризом. Выпрыгивает из бутонов,...
Новое
>
Видео
Иван Иванов
За апрель в России открылось 26 новых производств
(1 видео)
Автор:
Иван Иванов
30 мая 2021 20:01
Метки:
Россия
новости
производство
экономика
За апрель в России открылось 26 новых производств.
Иван Иванов
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
78860
Другие посты автора
Похожее видео
Лень и свинство: подросток выгулял собаку на общем балконе и сбросил вниз пакет с мусором
14:31:39
В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся
11:04:36
Бурятия вам не Россия? Учите, девчонки, матчасть!
14:20:11
Водитель вилочного погрузчика не заметил рабочего и сбил его
09:19:29
Стрельба возле ночного клуба в центре Твери
13:16:17
Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд
08:47:35
Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
19:41:41
Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде
12:27:08
205
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Ссылки по теме:
Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
Лень и свинство: подросток выгулял собаку на общем балконе и сбросил вниз пакет с мусором
В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся
Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд
Стрельба возле ночного клуба в центре Твери
Метки:
Россия
новости
производство
экономика
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
26
11
15
Понравилось
15
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
27
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
babuby
2 часа назад
А сколько закрылось?
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать ещё
1 ответ
(из
1
)
17k
babuby
Иван Иванов
2 часа назад
А я не собираю статистику ради восторженных возгласов. Из круга своих знакомых, скажу что свернули своё дело трое.
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать ещё
5 ответов
(из
5
)
1k
Чапай
Час назад
Вот много людей минуснули новость. В связи с чем у меня вопрос.
Вы минусите потому, что вам не нравится что открылись эти производства?
Или их мало открылось? Тогда перечислите страны, где открылось больше.
Хотелось бы больше? Хотелось. Но разве это повод минусить эти?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Broscan
Час назад
Автору!
Вань, это государственные компании?
Только без отмазок,ну прям Ща заживём и будет у тя и стариков хлеб с маслом!
-3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
6 ответов
1k
Чапай
Broscan
Час назад
Разница какая.
Производства есть? Есть.
Предприятия работают по российским законам? По российским.
Люди на них работают? Работают.
Зарплату получают? Получают.
Налоги предприятия платят? Платят.
Что вам опять не так?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Broscan
48 минут назад
Когда вас выжмут и выкинут,тогда и поймёте!
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
4k
Fishki_surfer
Михаил
45 минут назад
Американские 100% государственные предприятия:
1. Commodity Credit Corporation
2. Export-Import Bank
3. Federal Crop Insurance Corporation
4. Federal Deposit Insurance Corporation
5. Federal Financing Bank
6. Federal Prison Industries (UNICOR)
7. Financing Corporation
8. Government National Mortgage Corporation
9. National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
10. Overseas Private Investment Corporation
11. Pension Benefit Guaranty Corporation
12. Presidio Trust of San Francisco
13. Resolution Funding Corporation
14. St. Lawrence Seaway Development Corporation
15. Tennessee Valley Authority
16. U.S. Postal Service
17. Valles Caldera Trust
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Александр Сергеевич
Михаил
21 минуту назад
Например в США.
Вот только малая часть.
Список предприятий федеральной собственности США.
Товарно-кредитная корпорация (CCC) Корпорация национальных и общественных услуг (AmeriCorps) Корпорация общественного вещания Экспортно-импортный банк США Федеральная ипотечная сельскохозяйственная корпорация Фермерские кредитные банки Федеральная корпорация страхования урожая (FCIC) Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) Федеральный финансовый банк (FFB) Федеральные банки жилищного кредитования Федеральная ипотечная корпорация по жилищному кредитованию (Фредди Мак) Федеральная национальная ипотечная ассоциация ( Fannie Mae ) Federal Prison Industries (UNICOR) Финансовая корпорация Университет Галлодета Государственная национальная ипотечная ассоциация (Джинни Мэй) Корпорация юридических услуг Корпорация "Вызовы тысячелетия" (MCC) Национальный кооперативный банк Национальная корпорация жилищного партнерства (NCHP); Вашингтон Центральная система ликвидности Национального управления кредитных союзов (CLF) Национальный фонд демократии Национальный фонд рыбы и дикой природы (NFWF) Фонд национального парка Национальная железнодорожная пассажирская корпорация ( Amtrak ) Корпорация реинвестирования района Корпорация зарубежных частных инвестиций Корпорация развития Пенсильвании авеню; Вашингтон Корпорация гарантирования пенсионных пособий Корпорация развития морского пути Святого Лаврентия Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги Власть долины Теннесси YRC
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Александр Сергеевич
Михаил
18 минут назад
Государственные компании Белоруси.
Огромный список.
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/государственное предприятие.html
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/государственное предприятие.html
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
876
Сергей
Час назад
посмотрел ролик.... новые цеха на уже существующих заводов, новые линии, увеличение объема уже существующего производства, сборочный цех, сварочный цех, вторая-третья очередь завода, новый завод в каком то холдинге (расширение производства в другом регионе) и др. У бизнеса есть тенденция расширяться и укрупнятся. Это не новые производства.
Как по мне, если из всех 11 минут ролика было запущено хотя бы одно действительно новое производство, будет хорошо. А так....
-3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
10k
Михалыч
Сергей
57 минут назад
Я уею, дорогая редакция... Там на первой минуте новый завод по производству мелованного картона, закрывающий 50!!! процентов рынка РФ. А так как это первый завод в РФ, очень много валюты останется в России (раньше импортировали), а в дальнейшем может и на экспорт работать начнёт.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
876
Сергей
Михалыч
51 минуту назад
ну, да, я и написал, что один новый завод, как новое производство, есть. В чем я ошибся?
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Росомаха
2 часа назад
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
78k
Иван Иванов
Автор поста
Росомаха
2 часа назад
Голодаете?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Росомаха
Иван Иванов
2 часа назад
Бывает, пенсия маленькая...
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
119
Knives22
Росомаха
53 минуты назад
Тебе соли прислать?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
78k
Иван Иванов
Автор поста
Росомаха
51 минуту назад
Главное, на комп и интернет хватает...
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
ддт
2 часа назад
Здесь такие темы наш народ не любит. Вот даже "вниз" не листал, но уверен что уже есть записи типа "а закрылось сколько?"......О! Точно! Прям ближайшая!
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
17k
babuby
ддт
2 часа назад
Ой брехло! Мой первый комментарий, а твой второй. Это-ж как много тебе листать-то пришлось-бы, бедненькому, задумай ты прочесть все!
А по теме .... Вижу вы склонны жить в мечтах и не снимая розовые очки, но в реальности не всё так радужно.
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
ддт
babuby
2 часа назад
Ну дак если колесиком на мышке двигать, то не вся картинка, а часть ее перемещается в верх! Не знал? Вот я ровно до "окошка" для сообщения долистал и написал первую часть. Потом прокрутил чуть ниже и вуаля! Вот оно точно!
На счет радужных очков. Вы(будем на вы) наверное и видео не смотрели то? Открыты новые предприятия, например, в перспективе будет 3000 рабочих мест(сейчас 1000). Например второй завод в мире по выпуску довольно специфических лекарств! Еще один завод по выпуску лекарств для онкобольных и т.д.. Как говорится, х.... с ним! Пусть я буду в розовых очках, но считаю, что это, как минимум хорошо. Рабочие места и лекарства, которые помогут реальным людям! Да и х.... с Вами тоже! Живите в своей мрачной реальности, где в жизни, видимо, только дерьмо и осуждение(любое) всего того, что делается! Вы, судя по всему, относитесь к тому типу людей которых всё не устраивает. Вот просто всё, что не делается. У нас в городе проводили опрос среди жителей по поводу того, чего вы собственно жители хотите. Выдвинули несколько проектов, долго выбирали, что нужнее голосовали и проголосовали на конец то! Жители! Сами! Еще на стадии обсуждения и голосования были несколько "тел", которые вот так же были недовольны ни чем. "Ага! Кому это надо? Да лучше бы деньги людям раздали!" и т.п.....Сделали вещь за которую проголосовали жители, т.е. абсолютное большинство. Так вот!(конец уже) Вылазит тело, когда уже все сделано: "Хм! Сделали они!" П....ц просто головного мозга у человека! Вот и вы, уважаемый, по ходу из этой же категории....
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Маленький рост не помеха!
Мужчина помог соседу - и вытащил счастливый лотерейный билет
Лучшие фотоснимки Млечного пути 2021 года
Loading...
Вечно недовольные котяры, которые громко заявляют о своих желаниях
В столичном метро появился извращенец, которого прозвали «охотник за ягодицами»
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Когда решил прокатить сына на квадрокоптере
Трейлер фильма "Конец фильма"
Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев
Из дворников, посудомоек и кочегаров в звезды: ТОП-20 тех, чья карьера сложилась лучше, чем началась
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы
В Польше избили фанатов "Манчестер Юнайтед"
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото)
Стильная реклама Олимпийских игр в Токио
11 растений-великанов, которые потрясают воображение
Новости СМИ2
Горячие жены футболистов, чьих мужей вызвали в сборную России. Часть 1
Первоклассника обвинили в соучастии в расстреле школьников в Казани
Самолет SE200 с тремя парами крыльев: возможная революция в пассажирских перевозках (1 фото + видео)
15 удивительных совпадений, пойманных в идеальный момент
В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей
«Юра, мы приехали»: на Байконуре неизвестные разрисовали недостроенный "Буран"
В чем секрет притягательности советских дач?
История о том, как снесли мой дом с новым ремонтом
Актеры, которые умирали на экране чаще всего
Трейлер фильма "Иваново счастье"
Спокойно! С вами всё в порядке, а вот с реальностью что-то явно не так
Люди, которых нельзя допускать к косметике на километр
Пьяный мужчина разбросал деньги по машине ДПС, пытаясь дать взятку
ГИБДД изловила Элджея за рулём, в нетрезвом виде
Что будет, если объединить два портрета знаменитостей
Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
40 простых и гениальных дизайнерских решений
Захватывающее путешествие по бразильской Амазонии в новой гигантской фотокниге
19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах
В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео
«Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь
Что в СССР можно было получить за собранный мусор
Нагая девушка в Чебоксарах вышла на дорогу и просила, чтобы её сбили
Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке
Потрясающие костюмы и грим из оригинального фильма "Планета обезьян" (1968 год)
Сексуальные российские хоккеистки в форме и без нее
Спасательная операция с неожиданным финалом
10 актёров, известных по ролям монстров, в фильмах, где они сыграли обычных людей
Теперь просмотр порнографии можно "отмолить"
Столичная полиция вышла на след "мужика с топором", накануне ограбившего аптеку
Шесть пальцев на руке Анны Болейн – правда или вымысел?
Фотограф смастерил "пчелиный отель", и делает снимки его обитателей
Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо
Красивые уличные котики
Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами
В Ижевске вновь «оживили» советские настенные панно
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия
Какую на самом деле роль играет подпись президента при принятии федерального закона?
В Шотландии обнаружили затерянную средневековую деревню с древними артефактами
Показать ещё
Удиви меня!
✖
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся
Лень и свинство: подросток выгулял собаку на общем балконе и сбросил вниз пакет с мусором
Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд
Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде
Стрельба возле ночного клуба в центре Твери
Популярное видео
65
65
0
12
Решил пнуть голубя и пожалел об этом
823
823
2
241
Бурятия вам не Россия? Учите, девчонки, матчасть!
261
261
6
116
Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба
83
83
0
15
Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу
309
309
4
56
Спасательная операция с неожиданным финалом
134
134
1
14
Еще одно доказательство того, что коты — жидкость
83
83
1
135
«Выстрел был непроизвольным»
289
289
1
578
Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке
84
84
2
48
Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде
159
159
0
25
Спасение белки от агрессивных окуней
Популярное
259
259
4
64
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
374
374
7
445
Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и...
Набирающие популярность
-13
-13
0
3
Почему dota 2 такая популярная игра?
8
8
2
12
Взаимосвязь жары и самочувствия
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Калейдоскоп
18
212
ФотоМир
692
210
Животные
1235
157
Жить в России
752
144
Криминал
248
84
Фабрика идей
530
81
Политика
850
80
Юмор
2649
2738
Криминал
248
1655
Жить в России
751
1108
ФотоМир
692
1058
Треники&Вареники
1051
828
Кино
1074
795
Автомир
720
690
Юмор
2649
12791
Треники&Вареники
1051
5476
Жить в России
751
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1737
4162
Животные
1235
4155
ФотоМир
692
3347
Криминал
248
3323
Юмор
2649
178
Жить в России
751
111
Животные
1235
137
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
668
29
Треники&Вареники
1051
150
Новости со всего Мира
1213
20
Кино
1074
110
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
3.7M
InfoVoin
106k
NAZARETH
534k
Юганск
514k
Александр
109k
Татьянин день
92k
Дмитрий Навышный
1.2M
Димон
3.7M
NAZARETH
533k
Иван Кемеров
1.7M
InfoVoin
104k
Татьянин день
91k
Юганск
512k
Николай Николаенко
190k
Димон
3.7M
InfoVoin
104k
NAZARETH
533k
Татьянин день
91k
Николай Николаенко
190k
Юганск
512k
Иван Кемеров
1.7M
Димон
3.7M
Иван Кемеров
1.7M
Беспощадный критик
1M
Космический пионер
714k
Алексей
564k
NAZARETH
533k
Alexey Berestenko
527k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
59
59
2
5
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#Юмор
#СССР
#Россия
#подборка
#животные
#познавательно
#комментарии
#хоккей
#ynews
#интересно
#картинки
#факты
#новости
#в мире
#кино
#страна
#позитив
#чм2021
#жизнь
#история
#люди
#фотографии
#сатира
#спорт
#приколы
#истории
#ретро
#прикольные
#семья
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Вы минусите потому, что вам не нравится что открылись эти производства?
Или их мало открылось? Тогда перечислите страны, где открылось больше.
Хотелось бы больше? Хотелось. Но разве это повод минусить эти?
Вань, это государственные компании?
Только без отмазок,ну прям Ща заживём и будет у тя и стариков хлеб с маслом!
Производства есть? Есть.
Предприятия работают по российским законам? По российским.
Люди на них работают? Работают.
Зарплату получают? Получают.
Налоги предприятия платят? Платят.
Что вам опять не так?
1. Commodity Credit Corporation
2. Export-Import Bank
3. Federal Crop Insurance Corporation
4. Federal Deposit Insurance Corporation
5. Federal Financing Bank
6. Federal Prison Industries (UNICOR)
7. Financing Corporation
8. Government National Mortgage Corporation
9. National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
10. Overseas Private Investment Corporation
11. Pension Benefit Guaranty Corporation
12. Presidio Trust of San Francisco
13. Resolution Funding Corporation
14. St. Lawrence Seaway Development Corporation
15. Tennessee Valley Authority
16. U.S. Postal Service
17. Valles Caldera Trust
Вот только малая часть.
Список предприятий федеральной собственности США.
Товарно-кредитная корпорация (CCC) Корпорация национальных и общественных услуг (AmeriCorps) Корпорация общественного вещания Экспортно-импортный банк США Федеральная ипотечная сельскохозяйственная корпорация Фермерские кредитные банки Федеральная корпорация страхования урожая (FCIC) Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) Федеральный финансовый банк (FFB) Федеральные банки жилищного кредитования Федеральная ипотечная корпорация по жилищному кредитованию (Фредди Мак) Федеральная национальная ипотечная ассоциация ( Fannie Mae ) Federal Prison Industries (UNICOR) Финансовая корпорация Университет Галлодета Государственная национальная ипотечная ассоциация (Джинни Мэй) Корпорация юридических услуг Корпорация "Вызовы тысячелетия" (MCC) Национальный кооперативный банк Национальная корпорация жилищного партнерства (NCHP); Вашингтон Центральная система ликвидности Национального управления кредитных союзов (CLF) Национальный фонд демократии Национальный фонд рыбы и дикой природы (NFWF) Фонд национального парка Национальная железнодорожная пассажирская корпорация ( Amtrak ) Корпорация реинвестирования района Корпорация зарубежных частных инвестиций Корпорация развития Пенсильвании авеню; Вашингтон Корпорация гарантирования пенсионных пособий Корпорация развития морского пути Святого Лаврентия Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги Власть долины Теннесси YRC
Огромный список.
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/государственное предприятие.htmlhttps://www.belarusinfo.by/ru/poisk/государственное предприятие.html
Как по мне, если из всех 11 минут ролика было запущено хотя бы одно действительно новое производство, будет хорошо. А так....
А по теме .... Вижу вы склонны жить в мечтах и не снимая розовые очки, но в реальности не всё так радужно.
На счет радужных очков. Вы(будем на вы) наверное и видео не смотрели то? Открыты новые предприятия, например, в перспективе будет 3000 рабочих мест(сейчас 1000). Например второй завод в мире по выпуску довольно специфических лекарств! Еще один завод по выпуску лекарств для онкобольных и т.д.. Как говорится, х.... с ним! Пусть я буду в розовых очках, но считаю, что это, как минимум хорошо. Рабочие места и лекарства, которые помогут реальным людям! Да и х.... с Вами тоже! Живите в своей мрачной реальности, где в жизни, видимо, только дерьмо и осуждение(любое) всего того, что делается! Вы, судя по всему, относитесь к тому типу людей которых всё не устраивает. Вот просто всё, что не делается. У нас в городе проводили опрос среди жителей по поводу того, чего вы собственно жители хотите. Выдвинули несколько проектов, долго выбирали, что нужнее голосовали и проголосовали на конец то! Жители! Сами! Еще на стадии обсуждения и голосования были несколько "тел", которые вот так же были недовольны ни чем. "Ага! Кому это надо? Да лучше бы деньги людям раздали!" и т.п.....Сделали вещь за которую проголосовали жители, т.е. абсолютное большинство. Так вот!(конец уже) Вылазит тело, когда уже все сделано: "Хм! Сделали они!" П....ц просто головного мозга у человека! Вот и вы, уважаемый, по ходу из этой же категории....