За апрель в России открылось 26 новых производств.

"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы

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Стрельба возле ночного клуба в центре Твери