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Бурятия вам не Россия? Учите, девчонки, матчасть!

Бурятия вам не Россия? Учите, девчонки, матчасть! (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Улан-Удэ   байкал   бурятия   видео   возмущение   туризм   туроператор   
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Основатель московского турагентства во время прямого эфира в Instagram рассказывала о Байкале «со стороны России и со стороны Бурятии». Бурятский кинорежиссер, поэт и сценарист Юрий Ботоев посмотрел это видео и выразил возмущение земляков в шутливой стихотворной форме.

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Метки: Россия   Улан-Удэ   байкал   бурятия   видео   возмущение   туризм   туроператор   
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8  комментариев
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13k
Совранский Полчаса назад
Парвильно, лицом её в самую жижу)))
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−29
Ви 16 минут назад
а когда Бурятия вошла в состав, она же республика!
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37k
dima423 17 минут назад
Мда ну и позорище))
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10k
Михалыч Полчаса назад
Молодец мужик!
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12k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Поколение ЕГЭ
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
чудило с бурятии на фоне пальм? с какой стороны Байкала они растут? Че за шмындрик, прославляющий бурятию в теплых краях?)))
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