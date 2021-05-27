Бурятия вам не Россия? Учите, девчонки, матчасть!

-Вы смотрите Байкал с двух сторон – со стороны получается Бурятии и со стороны России. То есть, прилетаем мы в Улан-Удэ, а улетаем мы из Иркутска. Мы специально решили сделать, потому что вот в прошлом туре ребята много как раз разговаривали: «А вот что там говорят? Байкал лучше смотреть из Улан-Удэ …». Ну, вот мы как раз и сравним, чем же отличается Бурятия от российской стороны, - рассказывает в видео девушка.