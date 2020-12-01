Водитель вилочного погрузчика не заметил рабочего и сбил его

На одном из предприятий Новотроицка водитель вилочного погрузчика сбил рабочего. Во время перевозки мешков водитель спецтехники не заметил стоящего к нему спиной мужчину и совершил наезд. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.
После происшествия рабочий был госпитализирован в больницу Орска с ушибами головы и грудной клетки. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.
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