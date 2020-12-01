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Водитель вилочного погрузчика не заметил рабочего и сбил его

Водитель вилочного погрузчика не заметил рабочего и сбил его (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 09:19
Сообщество : Аварии
Метки: Новотроицк   видео   погрузчик   предприятие   производство   россия   техника безопасности   
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На одном из предприятий Новотроицка водитель вилочного погрузчика сбил рабочего. Во время перевозки мешков водитель спецтехники не заметил стоящего к нему спиной мужчину и совершил наезд. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

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Метки: Новотроицк   видео   погрузчик   предприятие   производство   россия   техника безопасности   
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gnyS i Час назад
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nobody® Полчаса назад
Одному не видно, другой сам слепой
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Sergey 50 минут назад
Рабочему меньше е-м щелкать надо
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