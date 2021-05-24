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Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд

Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 08:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   краснодар   люди   повезло   подъезд   происшествие   школьница   
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Камеры наблюдения, установленные на территории одного из домов в Краснодаре, запечатлели неизвестного мужчину, который пытался пройти в подъезд вместе с девочкой. В последний момент школьница что-то заподозрила и предпочла побыть некоторое время на улице.

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Метки: Россия   видео   краснодар   люди   повезло   подъезд   происшествие   школьница   
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18  комментариев
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8k
portmen77 2 часа назад
А мужик просто пришел к любовнице и хотел позвонить в домофон, но забыл номер квартиры и пытался списаться, но никто не отвечал (душ принимала) теперь всё. Педофил!
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11k
Евгений Минуту назад
Самое хреновое в данной ситуации - что пришить ему нечего. Зашел в подъезд, постоял и вышел - как тут доказать намерения? где тут состав преступления? А ведь он реально опасен для общества - следующей девочке (а может были и предыдущие!) может так и не повезти.
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16k
Александр Сучков 6 минут назад
А чем она обхитрила? Она, как дурочка, меньше чем через минуту за ним вошла. Вместо того, что бы позвонить родителям или попросить помощи у соседей или просто дождаться, пока кто ни будь из них будет заходить в подъезд. У злоумышленника были все шансы напасть в данной ситуации с тем же успехом, что и если бы он сразу с ней зашел...
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14k
ВОВЧЕГ 6 минут назад
Четвертовать выплядка.
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6k
Elena Ki 9 минут назад
Когда я училась в младшей школе, в каком-то из параллельных классов ученицу заловил маньяк на лестнице. Нам всем провели инструктаж - как себя вести. Если еще на улице заметишь слежку - в подъезд не заходить, стараться быть на виду. Если уже в подъезде - бежать наверх (даже мимо своей квартиры, открыть все равно не успеешь), звоня во все звонки на каждом этаже. Мы, помню, еще ходили в том дом "смотреть на маньяка". А потом и со мной нечто подобное приключилось. Была зима. Слежку я заметила на подходе к арке. У нас двор был сложной формы, мой подъезд в таком углу, что непонятно, есть там проход дальше или нет (к нам часто заходили, думая, что двор проходной). У подъезда дверь очень плотно закрывалась, а зимой еще и примерзала. Я спокойно захожу в арку, когда меня стало не видно с улицы, побежала со всех ног к подъезду и зайдя в него очень плотно притянула дверь. Потом побежала наверх. Мне надо на третий, последний этаж. По дороге я позвонила соседкам на втором, достала ключ. Маньяк уже нашел вход и ломился. Но когда он вломился, то столкнулся с соседкой со второго этажа, а я уже была в квартире. Больше на маньяков смотреть мы не ходили.
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6k
Конрад Карлович 18 минут назад
Молодец девчушка! Но я в лифт даже с соседскими детьми не захожу. Насочиняют, потом не отмоешься. Вот времена...
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35
Roman Полчаса назад
Тварь! Яйца оторвать скатине!
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
у@бок
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1
Sentinel 40 минут назад
Тут же писали, что полиция может определить телефон и вычислить находившегося вплоть до метра? Почему не пойман?
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2k
Vitamin 42 минуты назад
Тю, да его же прибьют папашки, если у подъезда увидят...)
Будет хорошим предупреждением ему)
А еще можно сказать, что "фото твоё несем в ближайшее отделение с заявой. и не дай боже что в районе случится, всех собак на тебя повесим. А теперь вали отсюда."
И фото отнести. Если ничего криминального, то и пронесло, а если и правда, то , думаю, его проймёт...
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8k
Шурум-бурум 53 минуты назад
очередной сын б@яди спалился
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13k
куджо Час назад
девчушка молодец, осторожная, родители привили правила безопасности, а то обычно не парятся детишки обычно идут ворон считают.
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