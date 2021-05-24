Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных

Дедушка, к которому лучше не залезать в дом

На волосок от гибели

Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты

Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии

В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды