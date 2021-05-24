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Камеры наблюдения, установленные на территории одного из домов в Краснодаре, запечатлели неизвестного мужчину, который пытался пройти в подъезд вместе с девочкой. В последний момент школьница что-то заподозрила и предпочла побыть некоторое время на улице.
Через некоторое время школьница зашла в подъезд, быстро поднялась по лестнице и забежала в квартиру. К счастью, мужчина не догнал её и скрылся.
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Будет хорошим предупреждением ему)
А еще можно сказать, что "фото твоё несем в ближайшее отделение с заявой. и не дай боже что в районе случится, всех собак на тебя повесим. А теперь вали отсюда."
И фото отнести. Если ничего криминального, то и пронесло, а если и правда, то , думаю, его проймёт...