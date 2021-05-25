Стрельба возле ночного клуба в центре Твери

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В ночь на 22 мая возле ночного клуба «Культура» в центре Твери мужчина достал оружие и начал стрелять в сторону здания. Момент стрельбы попал на видео.
В данный момент открывший стрельбу мужчина задержан. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельна произошедшего.
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Метки: Россия видео ночной клуб происшествие стрельба тверь
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