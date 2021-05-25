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Стрельба возле ночного клуба в центре Твери

Стрельба возле ночного клуба в центре Твери (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   ночной клуб   происшествие   стрельба   тверь   
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В ночь на 22 мая возле ночного клуба «Культура» в центре Твери мужчина достал оружие и начал стрелять в сторону здания. Момент стрельбы попал на видео.

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Метки: Россия   видео   ночной клуб   происшествие   стрельба   тверь   
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Херня какая-то!
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Alonso

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