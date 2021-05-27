Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде

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Несколько дней назад в сети распространился видеоролик , снятый в подъезде одного из многоэтажных домов Краснодара. В нём подозрительный мужчина поджидает маленькую девочку в подъезде, а затем преследует её. Мужчину недавно задержали, он оказался фотографом, который специализируется на семейных и детских фотосессиях. В продолжении поста вы можете посмотреть более полное видео из подъезда и узнать новые подробности.
После задержания 43-летний фотограф сказал полицейским, что хотел заглянуть девочке под юбку, однако, когда дело дошло до протокола, он поменял свою версию. Мужчина заявил, что ему что-то попало в обувь и он зашел в подъезд, чтобы это вытащить. Он добавил, что не хотел разуваться при девочке и решил проверить, поднялась ли она в квартиру. Мужчину отправили в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Ниже вы найдете более полное видео, на котором происходящее в подъезде совсем не совпадает со сказанными мужчиной словами. Особенно недоверчивым рекомендуется обратить внимание на его движения с 1:30
Ниже вы найдете более полное видео, на котором происходящее в подъезде совсем не совпадает со сказанными мужчиной словами. Особенно недоверчивым рекомендуется обратить внимание на его движения с 1:30
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