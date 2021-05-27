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Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде

Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дети   краснодар   повезло   подъезд   происшествие   школьница   
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Несколько дней назад в сети распространился видеоролик , снятый в подъезде одного из многоэтажных домов Краснодара. В нём подозрительный мужчина поджидает маленькую девочку в подъезде, а затем преследует её. Мужчину недавно задержали, он оказался фотографом, который специализируется на семейных и детских фотосессиях. В продолжении поста вы можете посмотреть более полное видео из подъезда и узнать новые подробности.

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Метки: Россия   видео   дети   краснодар   повезло   подъезд   происшествие   школьница   
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6k
insaider 59 минут назад
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Олег Шишкин 7 минут назад
Что противозаконного он сделал? Закон дрочить не запрещает.
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10k
Karelian 15 минут назад
Вот так, мужику одному в подъезде яйца почесать нельзя.
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1k
Инквизитор РФ 16 минут назад
Понятно, "играл в карманный бильярд"
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7k
Миха Полчаса назад
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23k
Vazari 41 минуту назад
Видел вживую подобного кадра. В 2000-е, у станции метро "Спортивная", было место, которое использовалось как бесплатный туалет. Там вечно пасся мерзкий тип, подобной наружности, который крался за девушками, шедшими в ту сторону и подглядывал, со всеми вытекающими (простите за каламбур), последствиями. Один раз его спалила девушка из большой компании. Его очень сильно отмудохали. Больше он там не появлялся. Этому кадру вломить тоже не помешало бы.
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223
Елена Букреева 54 минуты назад
А что ему можно вменить? Нет тела - нет дела.
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3k
Том Сойер 58 минут назад
И кто ещё скажет, что эта мразь - не педофил????
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